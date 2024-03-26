Cevdet Yılmaz: "Birlik siyaseti ülkemizin temel damarıdır"

Muş'ta seçim çalışmaları kapsamında Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Türkiye'nin birlik siyasetine olan ihtiyacını vurguladı. Yılmaz, bölgenin kalkınmasına yönelik yürütülen projelerin önemine değinirken, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ülkenin ana damarını temsil ettiğini ifade etti.

Türkiye'nin Mazlumlara Destek Politikası

Muş'taki etkinlikte konuşan Yılmaz, Türkiye'nin Gazze başta olmak üzere dünya genelindeki mazlumların yanında olduğunu vurguladı. Bölgenin ideolojik çekişmelerden zarar gördüğünü belirten Yılmaz, eser ve hizmet odaklı siyasetin önemine değindi.

Yılmaz, Türkiye'nin son 20 yılda Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik gerçekleştirdiği hizmet ve yatırımların önemine vurgu yaparak, sağlık sektöründeki gelişmelere dikkat çekti. Sağlık alanında yapılan devrimin Türkiye'nin uluslararası alandaki önemini artırdığını belirten Yılmaz, vesayet yapılarıyla mücadele edilerek milli iradenin hakim hale getirildiğini söyledi.

Yerel kalkınmanın önemine değinen Yılmaz, Muş'un yaşam kalitesini artırmak ve iş imkanlarını geliştirmek için Feyat Asya'nın doğru aday olduğunu belirtti. Yılmaz, diğer partilerin vaatlerinin hatırlanmadığını ifade ederek, AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine bağlı kalarak ilerleyeceğini söyledi.

Yılmaz, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin ana damarı olduğunu belirtti. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma atılımlarını sürdüreceğine inandığını ifade eden Yılmaz, seçimlerin millet iradesine sahip çıkma fırsatı olduğunu söyledi.

Yılmaz'ın konuşmasının ardından AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da birer konuşma yaparak seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundular. Program, AK Parti'nin Muş'taki seçim stratejisi hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenmişti.