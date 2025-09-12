Cevdet Yılmaz'dan A Milli Basketbol Takımı'na Tebrik: EuroBasket 2025'te Final

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, EuroBasket 2025'te Yunanistan'ı yenerek finale çıkan A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti; Almanya karşısında başarı diledi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 23:07
Cevdet Yılmaz'dan A Milli Basketbol Takımı'na Tebrik: EuroBasket 2025'te Final

Cevdet Yılmaz'dan A Milli Basketbol Takımı'na Tebrik: EuroBasket 2025'te Final

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, millileri kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, EuroBasket 2025'te Yunanistan'ı mağlup ederek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kaydetti:

"FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı mağlup ederek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihi başarıya imza atan tüm oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi kutluyor, ülkemize yaşattıkları büyük gurur için teşekkür ediyorum. Finalde, Almanya karşısında takımımıza başarılar diliyorum."

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump: Iryna Zarutska Cinayetinde Zanlının Ölüm Cezası Verilmeli
2
Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde 12 Yıldır Papağanlara Özel İlgi
3
Sihirli Annem Hepimiz Biriz Filmi 30 Mayıs'ta Vizyona Giriyor
4
İsrail Güçlerinin Ambulansla Baskın Yaptığı Ortaya Çıktı
5
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları 25 Can Aldı
6
Arap Dünyası BM'nin New York Bildirgesini ve İki Devletli Çözümü Memnuniyetle Karşıladı

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak