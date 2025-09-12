Cevdet Yılmaz'dan A Milli Basketbol Takımı'na Tebrik: EuroBasket 2025'te Final

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, millileri kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, EuroBasket 2025'te Yunanistan'ı mağlup ederek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kaydetti:

"FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı mağlup ederek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihi başarıya imza atan tüm oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi kutluyor, ülkemize yaşattıkları büyük gurur için teşekkür ediyorum. Finalde, Almanya karşısında takımımıza başarılar diliyorum."