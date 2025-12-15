Kayseri KAYMEK ile Türkçeyi Dünyaya Taşıyor

Kayseri'den Türk Dili'ne Somut Destek: KAYMEK Ücretsiz Türkçe Kursları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren KAYMEK, farklı ülkelerden gelen yabancı öğrencilere ücretsiz Türkçe eğitimi veriyor ve kültürel etkinliklerle Türk dilini ve medeniyetini tanıtıyor. Bu çalışmalar, Kayseri'nin TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığı sürecine de önemli katkı sağlıyor.

Kurslar ve Eğitim İçeriği

KAYMEK'te A1, A2 ve B2 seviyelerinde ücretsiz Türkçe dersleri sunuluyor. Kurslarda öğrenciler, günlük hayatta rahatlıkla kullanabilecekleri pratik iletişim becerilerini kazanıyor. Dil eğitiminin yanı sıra düzenlenen kültürel etkinlikler ve geziler sayesinde kursiyerler, Türk kültürü ve özellikle Kayseri kültürü hakkında doğrudan deneyim elde ediyor.

KAYMEK Meslek Edindirme Kursları Yabancılar İçin Türkçe Kursu Eğitmeni Banu Odabaşı, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'ne dikkat çekerek, 'A1, A2 ve B2 seviyesinde Türkçe eğitimi verilmektedir. Bugün 15 Aralık Türk Dili Ailesi Günü. UNESCO tarafından 3 Kasım 2025’te ilan edilen Türk Dili Ailesi Günü’nde öğrencilerimle bir aradayız' dedi. Odabaşı, öğrencilere dil bilgisi eğitiminin yanında Kayseri kültürüne dair bilgiler de aktarıldığını vurguladı.

Öğrencilerden Yansımalar

Rusya'dan gelen ve 15 yıldır Kayseri'de yaşayan Elena Arslan, Kayseri'nin güzelliğini vurgulayarak Başkan Büyükkılıç ve eğitmenlere teşekkür etti: 'Türkçe'yi burada öğrendim ve artık çok rahatlıkla konuşuyorum.'

İranlı Delnia Zamani Dadaneh ise kuaförlük yaptığını, KAYMEK'ten memnun olduğunu ve Türkçe'yi daha kolay konuşmaya başladığını belirtti: 'Bu eğitimin bana çok faydası var, sınıflar temiz, personel çok güzel, burayı çok sevdim. Bu imkânlardan dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ederim.'

Rusya'dan Lyubov Akimova da kursun ücretsiz sunulmasına vurgu yaparak, '10 yıldır Kayseri'deyim, bu dili öğrenmek zaman istiyor. Şimdi çok şükür öğrendim, anlıyorum. Kayseri çok güzel memleket, insanlar cana yakın' dedi.

Cezayirli Hiba Megnouce ve Brezilyalı Beatrız Uğur gibi kursiyerler de Kayseri'nin temizliği, kültürel çeşitliliği ve sunulan ücretsiz kurs imkânı için belediyeye teşekkür etti. Kursiyerler, yöresel kelimeleri, Erciyes'i ve yöresel lezzetleri severek öğrendiklerini ifade etti.

TÜRKSOY Adaylığı ve Kültürel Vizyon

Kayıtlı projeler ve kurslarla Kayseri Büyükşehir Belediyesinin KAYMEK aracılığıyla yürüttüğü eğitim faaliyetleri, şehrin Türk dünyasında eğitim ve kültür alanında örnek bir konuma yükselmesini hedefliyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde devam eden TÜRKSOY 2027 adaylığı sürecinde KAYMEK'in dil odaklı çalışmaları, Türkçenin doğru, etkili ve kültürel bağlamıyla öğretilmesine katkı sağlayarak gönül köprülerini güçlendiriyor.

Sonuç olarak, KAYMEK sadece dil eğitimi sunan bir merkez değil; kültürler arası etkileşimi güçlendiren, Kayseri'yi uluslararası alanda tanıtan ve Türk dilinin yaygınlaşmasına somut katkı veren bir kurum olarak öne çıkıyor.

