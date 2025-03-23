Cevdet Yılmaz'dan Ekonomi Açıklaması: Kararlılıkla İlerliyoruz

Cevdet Yılmaz'dan Ekonomik Program Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik programını kararlılıkla ve koordinasyon içinde hayata geçirdiğini açıkladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlgili tüm kurumlarımız piyasaları ve dönemsel gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli adımları atmaktadır" dedi.

Güçlü Ekonomik Temeller

Yılmaz, Türkiye ekonomisinin güçlü temellerinin altını çizerek, "Ekonomik programımızı kararlılık ile hayata geçirmeye devam ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Ekonomik Göstergeler

Yılmaz, ülkedeki cari açığın düşük seviyelerde olduğunu ve deprem harcamalarına rağmen bütçe açığının kontrol altında tutulduğunu belirtti. Merkez Bankası rezervlerinin yeterli seviyelerde olduğunu ifade eden Yılmaz, bankacılık sisteminin sağlam ve dengeli büyümenin istihdam artışını sürdürdüğünü vurguladı. İşsizlik oranının uzun süredir tek hanede olduğunu belirten Yılmaz, temel öncelik olarak gördükleri enflasyonun ise düşüş eğiliminde olduğunu kaydetti.

Barış ve İstikrar

Yılmaz, ülkemizin barış ve istikrar için etkin diplomasi yürüttüğünü, huzur ve güven ortamını pekiştirmek için Terörsüz Türkiye hedefinin önemli olduğunu ifade etti. "İlgili tüm kurumlarımız, piyasaları ve dönemsel gelişmeleri yakından takip etmektedir" diyerek atılacak adımların önemine değindi.