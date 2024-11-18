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Cevdet Yılmaz: Enflasyonda Düşüş, Ekonomik Büyümede Hızlanma Bekleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Denizli'de yaptığı açıklamada gelecek yıl enflasyonun düşeceğini ve ekonomik büyümenin hızlanacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 17:27
Cevdet Yılmaz: Enflasyonda Düşüş, Ekonomik Büyümede Hızlanma Bekleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Denizli'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Denizli İş Dünyası Buluşması" etkinliğinde konuşan Yılmaz, "Gelecek yılın özellikle ortalarına, sonbahar dönemlerine geldiğimizde büyük oranda artık enflasyondan bahsetmeyeceğiz," diye belirtirken, Türkiye ekonomisinin yılın ilk altı ayında %3,8 büyüdüğünü açıkladı.

Yılmaz, orta ve uzun vadede büyüme ile enflasyon arasında çelişkili bir durum olmadığını vurgularken, Türkiye tarihinde enflasyonun en düşük olduğu dönemlerde büyümenin en yüksek seviyelere çıktığını ifade etti. Gelecek yıl için %4 civarında bir büyüme öngördüklerini belirten Yılmaz, 2026 ve 2027 yıllarında ise büyümenin %4,5 ve %5'e ulaşarak dünya ortalamasının üstünde performans hedeflediklerini söyledi.

Yılmaz, milli gelirin ise bu yıl sonunda 1,3 trilyon doları geçeceğini tahmin ettiklerini aktararak, yıl sonu itibarıyla ihracatın 264 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini vurguladı. Ayrıca, 8 Kasım itibarıyla Kur Korumalı Mevduat'ın 37,9 milyar dolara düştüğünü ve brüt rezervlerin 157,3 milyar dolara ulaştığını aktardı. Enflasyonun son 4 ayda 27 puan düştüğünü dile getiren Yılmaz, bu eğilimin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti.

Yılmaz, geçen yıl bütçe açığının milli gelire oranını %5,2 seviyesinde tutmayı başardıklarını, bu yıl ise %4,9 civarında bir rakam beklediklerini belirtti. Gelecek yıl için %3 civarında bir bütçe açığı öngördüklerini ve sonraki yıllarda %3'ün altına düştüğünü tahmin ettiklerini ifade etti.

Sağlık ve Ulaşım Projeleri

Cevdet Yılmaz, sağlık alanında önemli projelerin hayata geçirileceğini belirtti. 2003 yılında 1614 olan yatak kapasitesinin 2024'te 3315'e yükseleceğini aktaran Yılmaz, bin yataklı bir şehir hastanesi ve 425 yatak kapasiteli iki adet ikinci basamak sağlık tesisi projelerinin bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, Pamukkale Üniversitesi için yıllık 218 milyon liralık yatırım ödeneği ayrıldığını da vurguladı.

Ulaşım sektörünün önemine değinen Yılmaz, özellikle demiryollarına öncelik verdiklerini söyledi. Afyon-Denizli-Isparta-Burdur hattında yerli sinyalizasyon projesi için bu yıl 400 milyon lira ödenek tahsis edildiğini aktardı. Bu projelerin kamu-özel işbirliği modeliyle yürütüleceğini kaydeden Yılmaz, toplumun bu projelerden hızla faydalanacağını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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