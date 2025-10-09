Cevdet Yılmaz: Gazze'de ateşkesin ilk aşaması onaylandı

Türkiye süreci yakından takip edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hamas ile İsrail'in Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onaylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya koyduğu planın, Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğu ile Hamas ve İsrail temsilcileri tarafından müzakere edilerek kabul edildiğini belirtti.

"Önümüzdeki dönem tarafların varılan anlaşmaya sadık kalmasını ve etkili şekilde uygulamalarını bekliyoruz. Anlaşmaya katkı sunduğumuz gibi uygulanmasını da yakından takip ederek sürece katkı sunacağız."

Yılmaz, ateşkesin sağlanmasını çok geç kalmış olsa da büyük bir memnuniyet ile karşıladıklarını söyleyerek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, "Daha fazla Filistinli masumun kanının dökülmemesi, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve yeniden inşa süreci ile Gazze farklı bir döneme girecektir. Çok dar bir alanda, dünyanın en gelişmiş silahları karşısında, tüm imkansızlıklar içinde büyük bir direniş gösteren Gazze halkını gönülden selamlıyoruz. İki yıldır süren insanlık dışı saldırılara rağmen Filistin halkı toprağından sökülüp atılamadı. Birçok ülke Filistin Devletini resmen tanıdı. Gazze'nin direnişi tüm dünyada uyanışa vesile oldu. Gazze'de işgale, ablukaya ve soykırıma direniş, insanlığın ve insani değerlerin dirilişine dönüştü. Bu uyanış etrafında oluşan 'insanlık ittifakı' ve 'Sumud ruhu' daha adaletli bir dünya umudunun güçlenmesine vesile oldu." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sürecin sonunda işgalin tamamen sona ermesi ve 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin hayat bulmasının herkes için güvenlik, huzur ve barışı kalıcı hale getireceğini dile getirdi.