Cevdet Yılmaz, Guterres ile COP30'da Görüştü — Türkiye'nin COP31 Vurgusu

Cevdet Yılmaz, Guterres ile COP30'da Görüştü

Belem, Brezilya — Kritik başlıklarda iş birliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, COP30 kapsamında bulunduğu Brezilya’nın Belem kentinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmede taraflar küresel barış, insani krizler, iklim eylemi, bölgesel istikrar ve çok taraflılığın güçlendirilmesi gibi ortak gündem başlıklarını kapsamlı şekilde ele aldı.

Görüşmede, Türkiye-BM iş birliğini daha da derinleştirme kararlılığı vurgulandı. Yılmaz, Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapması halinde Birleşmiş Milletler ve tüm taraf ülkelerle adil, kapsayıcı, şeffaf ve uyumlu bir iş birliğini sürdüreceğini belirtti.

Yılmaz ayrıca toplantıda, "Küresel barış için iş birliklerine her düzeyde yapıcı katkı sunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, COP30 KAPSAMINDA BULUNDUĞU BREZİLYA'NIN BELEM KENTİNDE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL SEKRETERİ ANTNİO GUTERRES İLE GÖRÜŞTÜ.