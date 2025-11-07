Cevdet Yılmaz, Guterres ile COP30'da Görüştü — Türkiye'nin COP31 Vurgusu

Cevdet Yılmaz, COP30 kapsamında Belem'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile küresel barış, iklim eylemi ve Türkiye-BM iş birliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:41
Cevdet Yılmaz, Guterres ile COP30'da Görüştü — Türkiye'nin COP31 Vurgusu

Cevdet Yılmaz, Guterres ile COP30'da Görüştü

Belem, Brezilya — Kritik başlıklarda iş birliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, COP30 kapsamında bulunduğu Brezilya’nın Belem kentinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmede taraflar küresel barış, insani krizler, iklim eylemi, bölgesel istikrar ve çok taraflılığın güçlendirilmesi gibi ortak gündem başlıklarını kapsamlı şekilde ele aldı.

Görüşmede, Türkiye-BM iş birliğini daha da derinleştirme kararlılığı vurgulandı. Yılmaz, Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapması halinde Birleşmiş Milletler ve tüm taraf ülkelerle adil, kapsayıcı, şeffaf ve uyumlu bir iş birliğini sürdüreceğini belirtti.

Yılmaz ayrıca toplantıda, "Küresel barış için iş birliklerine her düzeyde yapıcı katkı sunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, COP30 KAPSAMINDA BULUNDUĞU BREZİLYA'NIN BELEM KENTİNDE...

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, COP30 KAPSAMINDA BULUNDUĞU BREZİLYA'NIN BELEM KENTİNDE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL SEKRETERİ ANTNİO GUTERRES İLE GÖRÜŞTÜ.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, COP30 KAPSAMINDA BULUNDUĞU BREZİLYA'NIN BELEM KENTİNDE...

İLGİLİ HABERLER

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da JASAT Operasyonu: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
2
Hüyük'te Evde Sağlık Hastaları İçin Fidan Dikildi
3
Beşiktaş Belediyesi 10 Kasım’da Saygı Yürüyüşüyle Atatürk’ü Anacak
4
Aliağa'da Minik Eller Zeytinle Buluştu: Hasbi Şengül 6. Zeytin Kırma Şenliği
5
Sakarya'da 151 bin 200 boş ve 16 bin 80 dolu makaron ele geçirildi
6
Manyas’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bu Yıl Erken Anıldı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı