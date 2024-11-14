Cevdet Yılmaz: "Kıbrıs Türkü'nün Mücadelesi Devam Edecek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 22:30
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 22:30
Cevdet Yılmaz: "Kıbrıs Türkü'nün Mücadelesi Devam Edecek"

Cevdet Yılmaz: "Kıbrıs Türkü'nün Mücadelesi Devam Edecek"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Türkü'nün mücadelesinin süreceğini duyurdu. Yılmaz, "Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesini fikir ve gönül birliği içerisinde yükselteceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Türkiye'nin KKTC'nin yanında olacağını belirterek, "Anavatan ve garantör ülke olarak Türkiye, koşullar ne olursa olsun KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin her daim yanında olacaktır" dedi. KKTC'nin 41. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte, Yılmaz, KKTC'nin Doğu Akdeniz bölgesindeki barış ve istikrar için önemli bir unsur olduğunu vurguladı.

Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümle sonuçlanması için Türkiye ve KKTC'nin ortak çabalarını sürdüreceğini belirten Yılmaz, bu çözümün Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve uluslararası statüsünün yeniden tescili ile mümkünü olacağını ifade etti. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın iki devletli çözüm vizyonunu hayata geçirmek için kararlı olduklarını da dile getirdi.

Su Problemi Çözüldü

Yılmaz, Kıbrıs'ın içme suyu sorununu denizaltı borularla çözdüklerini belirterek, "İçme suyu anlamında bütün hedeflerimize aşağı yukarı ulaşmış durumdayız. Şimdi sulama suyu anlamında projelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Enerji arz güvenliği, sosyal konut projeleri ve dijitalleşme çalışmaları gibi geniş yelpazede projeler yürüttüklerini belirten Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının refahını hedeflediklerini de ekledi.

Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin Kıbrıs Türkü'nün egemenliği ve milli iradesini temsil ettiğini vurgulayarak, yeni kampüs projesinin çok kısa sürede tamamlanacağını duyurdu.

Resepsiyona KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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