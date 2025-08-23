Cevdet Yılmaz: KKTC'de E-Devlet Mobil Uygulama Lansmanı — Dijital Kapıları Arttıracağız

Cevdet Yılmaz, KKTC'de E-Devlet Mobil Uygulama Lansmanına Katıldı

Dijitalleşmeyle kapsayıcı hizmet vurgusu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde düzenlenen E-Devlet Mobil Uygulama Lansmanında konuştu. Yılmaz, Türkiye'nin elektronik devlet hizmetlerinde öncü olduğuna dikkat çekerek, e-Devlet Kapısı'nın vatandaşlara sunduğu kolaylıkları anlattı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'den bu yana dijitalleşme ve e-Devlet hizmetlerine verdiği önemi hatırlattı ve bu vizyon sayesinde kamu hizmetlerinin büyük çoğunluğunun dijital ortamda, hızlı, güvenli ve etkin şekilde sunulduğunu belirtti. Bu sayede vatandaşların hayatının kolaylaştığını, bürokrasinin azaldığını ve devlet-millet güveninin güçlendiğini ifade etti.

Yılmaz, "Türkiye, dijital devlet hizmetlerinde Avrupa'nın önünde, dünyada ise örnek gösterilen bir ülkedir." diyerek Birleşmiş Milletler E-Devlet Gelişmişlik Endeksi'nde Türkiye'nin 2022 ile 2024 yılları arasında en fazla ilerleme kaydeden ülke ödülüne layık görüldüğünü aktardı.

e-Devlet kullanım verileri ve KKTC iş birliği

Konuşmasında e-Devlet kullanım istatistiklerine yer veren Yılmaz, şu verileri paylaştı: 68 milyonu aşkın kullanıcı, nüfusun yüzde 80'i e-Devlet kullanıyor; 1000'den fazla kurum tarafından sunulan 8630 hizmet her an erişime açık. Yılmaz, e-Devlet Kapısı'nın yalnızca kamu kurumlarıyla sınırlı kalmayıp yerel yönetimler, üniversiteler ve bazı özel sektör kuruluşlarının hizmetlerini de kapsadığını vurguladı.

Bu deneyimi KKTC ile paylaşmaya hazır olduklarını belirten Yılmaz, lansmanın sadece başlangıç olduğunu ve hizmetlerin genişletilebileceğini söyledi: "Bizim ayrımız gayrımız yok. Ne tecrübemiz varsa ne birikimimiz varsa belli bir ölçekteki, büyüklükteki bir ülke olarak, kardeş bir ülke olarak her şeyimizi paylaşmaya hazırız ve birlikte başaracağız. Geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Kıbrıs Türkü'nün yolunu kesmeye çalışanlara inat biz dijital çağın imkanlarıyla kapıları arttırmaya, ufkumuzu genişletmeye devam edeceğiz."

Gençlik, yenilik ve örnek projeler

Yılmaz, KKTC'nin genç, girişimci ve yenilikçi nüfusuna dikkat çekerek bilişim alanının ekonomik katma değere ve sosyal refaha dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'den örnek vererek, "Türkiye'de Selçuk Bayraktar bir marka oldu gerçekten. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Ama neden Kıbrıs'tan da bir Selçuk Bayraktar çıkmasın?" ifadelerini kullandı.

Veri merkezi, mobil uygulama ve sunulan hizmetler

Yılmaz, Türkiye'nin desteğiyle KKTC'de kamu hizmetlerinin dijitalleşmesinde önemli adımlar atıldığını; nüfus kayıtlarının dijital ortama taşınmasından güvenli e-kimliklere, dijital eğitimden gümrük ve adalet sistemine kadar dönüşümler gerçekleştirildiğini söyledi. Ayrıca 2022 yılında veri merkezinin yapımının tamamlandığını ve burada kamu verilerinin 7/24 kesintisiz ve güvenli şekilde barındırılmasının hedeflendiğini anlattı.

Hizmete sunulan mobil uygulamanın bu emeklerin sonucu olduğunu belirten Yılmaz, uygulama ile erişilebilecek bazı hizmetleri şöyle sıraladı: telefonlardan Merkez Bankası Risk Raporu Sorgulaması yapılabilecek, kredi limitleri ve borç bilgilerini içeren kişiye özel raporlar oluşturulabilecek; doğum ve ölüm belgelerine erişim, belge doğrulama, seçmen kütüğü sorgulama, e-Öğrenme sertifika programlarıyla nitelikli eğitimlere erişim mümkün olacak; askerlik durum, sevk ve erteleme bilgileri ile araç seferberlik bilgileri de takip edilebilecek.

Yılmaz, şu anda mobil uygulamada bulunan hizmet sayısını 19 olarak açıklayarak, ilerleyen dönemde sağlık kayıtlarına erişim, doktor randevuları, vergi ve fatura işlemleri, ödemeler, sosyal güvenlik ve emeklilik işlemleri ile çocukların eğitim hayatının takibi gibi hizmetlerin de mobil uygulamaya taşınacağını söyledi.

Kapsayıcı kalkınma ve sosyal adalet

Yılmaz, dijitalleşmenin toplumun tüm kesimlerine yayılmaması durumunda sosyal adaletsizlik ve fırsat eşitsizliği riskine işaret ederek, "Herkesi kucaklayan kapsayıcı bir kalkınma anlayışından yanaysak dijital yetkinlikleri toplumun tüm kesimlerine kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bütün toplumsal kesimlere yaygınlaştırmamız gerekiyor" dedi. Özellikle dar gelirli ve kırılgan kesimlere yönelik desteklerin süreceğini vurguladı.

KKTC'ye destek mesajı

Konuşmasında tarım, turizm ve ekonomik kalkınma alanlarında KKTC'nin yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Yılmaz, "Kuzey Kıbrıs milli davamız diyoruz. Milli davamız hem bağımsızlığı hem kalkınmayı içeriyor." ifadeleriyle hem siyasi bağımsızlık hem kalkınma hedeflerinin birlikte ilerleyeceğini belirtti.

Programa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

