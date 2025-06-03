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Cevdet Yılmaz, Kurban Vekaletini Türk Kızılay'a Verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kurban Bayramı'nda kurban vekaletini Türk Kızılay'a bağışladı.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 15:09
Cevdet Yılmaz, Kurban Vekaletini Türk Kızılay'a Verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kurban Bayramı münasebetiyle kurban vekaletini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla Türk Kızılay'a verdi.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamalara göre, bu yıl 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla başlatılan geleneksel kurban kesim kampanyası kapsamında bağışlanan kurbanlar, Türkiye, Gazze ve Filistin yanı sıra 22 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra, kampanyaya destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de kurban vekaletlerini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a bağışlamıştı.

Kızılay, kurban bereketinin yıl boyunca sürmesi hedefiyle kavurma konservesi modelini hem yurt içinde hem de Gazze ve Filistin için uyguluyor. Kurban paylarının yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayan bu model için 2025 yılı için kurban hisse bedeli yurt içi 13 bin 250 lira, yurt dışı içinse 5 bin 250 lira olarak belirlendi.

Hayırseverler, Kızılay'a kurban vekaleti bağışında bulunmak için resmi internet sitesi www.kizilay.org.tr, Kızılay Mobil Bağış uygulaması, tüm bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, EFT/havale, yurt içinde 168, yurt dışında '0090 212 390 38 00' numaralı Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı ya da ülke genelindeki tüm Kızılay şubeleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Ayrıca, Kızılay, kurban hisse bedellerinde 2 ila 4 taksit imkanı da sunmaktadır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kurban Bayramı kapsamında kurban vekaletini ihtiyaç...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kurban Bayramı kapsamında kurban vekaletini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a verdi.

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