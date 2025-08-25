DOLAR
41 0,34%
EURO
48 0,69%
ALTIN
4.442,4 -0,24%
BITCOIN
4.568.664,37 1,1%

Cevdet Yılmaz'tan 2025-YKS yerleştirme sonuçları için gençlere çağrı

Cevdet Yılmaz, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarının gençlere, ailelere ve ülkeye hayırlı olmasını dileyip üniversite öğrencilerine rehavete kapılmadan çalışmaya devam çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 14:34
Cevdet Yılmaz'tan 2025-YKS yerleştirme sonuçları için gençlere çağrı

Cevdet Yılmaz'tan 2025-YKS yerleştirme sonuçları için gençlere çağrı

Açıklamanın Detayları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Yılmaz, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının, kıymetli gençlerimiz, aileleri ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

"Üniversite kapısından adımını atan tüm genç kardeşlerimizin rehavete kapılmadan aynı azimle çalışmalarını sürdürmelerini, yeni eğitim öğretim yılında başarılarını katlayarak yollarına devam etmelerini diliyorum."

Yılmaz'ın mesajı, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde gençlere moral ve azim çağrısı niteliği taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün
2
8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları
3
Trafikte Yol Kesme Suçu: 1–3 Yıl Hapis Geliyor
4
Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava
5
Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025
6
Kırklareli'de Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında
7
Store: Norveç, Ukrayna'ya Güçlü Desteğini Sürdürecek

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan