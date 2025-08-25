Cevdet Yılmaz'tan 2025-YKS yerleştirme sonuçları için gençlere çağrı
Açıklamanın Detayları
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin paylaşım yaptı.
Yılmaz, paylaşımında şunları kaydetti:
"Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının, kıymetli gençlerimiz, aileleri ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."
"Üniversite kapısından adımını atan tüm genç kardeşlerimizin rehavete kapılmadan aynı azimle çalışmalarını sürdürmelerini, yeni eğitim öğretim yılında başarılarını katlayarak yollarına devam etmelerini diliyorum."
Yılmaz'ın mesajı, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde gençlere moral ve azim çağrısı niteliği taşıyor.