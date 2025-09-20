Cevdet Yılmaz'tan A Milli Erkek Voleybol Takımı'na Tebrik: Tarihi Çeyrek Final

Cevdet Yılmaz'tan A Milli Erkek Voleybol Takımı'na tebrik

2025 Dünya Şampiyonası'nda tarih yazıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmesini kutladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 'Filenin Efeleri çeyrek finalde. A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Tebrikler. Yolun sonu kupa olsun.'

Bu sonuçla milliler, turnuvada önemli bir başarıya imza atarken, kamuoyunda ve spor camiasında da büyük bir sevinç yaşandı. Takımın çeyrek finaldeki performansı ve kupaya uzanma hedefi önümüzdeki maçlarla birlikte daha da yakından izlenecek.