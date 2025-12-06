Cevdet Yılmaz: Türkiye, KKTC’nin Meşru Haklarını Desteklemeye Devam Edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüşmesinde Türkiye’nin garantör ülke olarak KKTC’nin meşru haklarını her platformda savunacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 14:49
KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Konutu’ndaki görüşme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Konutu’nda ağırladı. Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yılmaz, görüşmeler neticesinde Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarının ve ortak iradenin bir kez daha teyit edildiğini belirtti. Görüşmede ayrıca 2025 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki projelerin ilerleyişi ve KKTC’nin kurumsal kapasitesini güçlendirecek yeni adımlar değerlendirildi.

“Anavatan ve garantör ülke olarak Türkiye, KKTC’nin meşru haklarını her platformda savunmayı sürdürerek güvenlik, refah ve kalkınma için topyekûn destek vermeye devam edecektir.”

Yılmaz’ın açıklamaları, Ankara ile Lefkoşa arasındaki işbirliğinin sürekliliğine ve ortak projelerin öncelikli gündem olacağına yönelik güçlü bir mesaj verdi.

