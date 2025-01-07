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Cevheri Güven Davası: 4 Emniyet Mensubunun Yargılanması 21 Şubat'ta Başlıyor

FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi sızdırma iddiasıyla 4 emniyet mensubunun yargılanmasına 21 Şubat'ta başlanacak.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 13:32
Cevheri Güven Davası: 4 Emniyet Mensubunun Yargılanması 21 Şubat'ta Başlıyor

FETÖ ile İlgili Çarpıcı Dava Gündeme Geldi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasında yer alan firari Cevheri Güven hakkında bilgi ve belge sızdırıldığı iddiasıyla 4 emniyet mensubunun yargılanacağı duruşma, 21 Şubat 2025 tarihinde Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşecek.

Davanın Ayrıntıları

Mahkeme, sanık polis memuru Serkan Dinçer'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla, diğer sanıklar Murat Çelik, Kerem Gökay Öner ve Şevket Demircan için ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "gizliliği ihlal" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti.

İddianamedeki Suçlamalar

Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, "zahir çamlıca" kullanıcı adlı X hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili birimlere yönelik provokatif paylaşımlar yapıldığı bilgisi verildi. Cevheri Güven'in bu paylaşımların yeniden yayımlandığı tespit edildi. İddianamede, sanıkların dijital verilerinin incelenmesinin ardından elde edilen belgelerin, Güven'in YouTube kanalındaki içeriklerle aynı olduğu vurgulandı.

Gizlilik İhlalleri ve Suçlamalar

Sanıkların, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili belgeleri gizlilik kararları ihlal edilerek sızdırdığı belirtildi. Bu kapsamda, sanıkların kamuya açıklanmadan önce belgeleri Cevheri Güven'in YouTube kanalında yayınlanmasını sağladıkları ifade edildi.

İddianamede, sanıkların doğrudan örgüt hiyerarşisinde yer almadıkları, ancak eylemleri ile örgütün hedeflerine hizmet ettikleri tespit edildi.

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