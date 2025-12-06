Cevizlibağ Metrobüs Durağında Dehşet: Bayılan 15 Yaşındaki Kıza Metrobüs Çarptı

Cevizlibağ durağında bayılan 15 yaşındaki N.Ö., metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı; sürücü U.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 18:21
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki Cevizlibağ metrobüs durağında yaşanan olayda, bekleyen bir kız çocuğu bayılarak yoluna düştü ve durağa yanaşan metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün durakta bekleyen N.Ö. (15) henüz belirlenemeyen bir nedenle bayıldı ve metrobüs yoluna doğru düştü. O sırada durağa giren metrobüsü kullanan U.B. (41) idaresindeki araç, yola düşen kıza çarptı. Çarpmanın ardından N.Ö. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından gözaltına alınan metrobüs şoförü, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Dehşet Anı Kamerada

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kızın durakta beklediği, bayıldıktan sonra metrobüs yoluna düştüğü ve daha sonra metrobüsün kıza çarptığı görülüyor.

Yetkililer, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi.

