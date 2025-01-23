DOLAR
35,65 -0,01%
EURO
37,2 -0,17%
ALTIN
3.155,59 0,06%
BITCOIN
3.634.301,38 2,32%

Çevre Bakanlığı Sözleşmeli Personel Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 527 sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 12:27
Çevre Bakanlığı Sözleşmeli Personel Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Çevre Bakanlığından Önemli Duyuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alınacak 527 sözleşmeli personel için yerleştirme sonuçları açıklandı. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, personel alım yerleştirme sonuçlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sayfasında ilan edildiği bildirildi.

İşe Yerleştirme Takvimi

Ayrıca alınacak personelin işe yerleştirilmesine ilişkin takvim de Bakanlığın resmi internet sitesinden duyuruldu. Evrak teslim işlemleri 27 Ocak'ta başlayacak ve 31 Ocak'ta sona erecek. Bu tarihlerde tüm adayların gerekli belgelerini teslim etmeleri önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yarıyıl Tatilinde Zanaat Atölyeleri Öğrencilere Kapılarını Açtı
2
Kanarya Adaları'na 800'den Fazla Düzensiz Göçmen Geldi
3
Avustralyalı İnsan Hakları Grubu, Hükümetten İsrail İle İlişkileri Askıya Almasını Talep Etti
4
Kartalkaya'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Alp Mercan Toprağa Verildi
5
Rusya, Donetsk'te Solenoye Yerleşimini Kontrolüne Aldı
6
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar İnsan Hakları Komitesi Başkanı Al Attiyah'ı Ağırladı
7
Brezilya'daki Orman Yangınları: 2024'te İtalya'nın Yüzölçümünden Daha Büyük Alan Yandı

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları