Çevre Bakanlığı Sözleşmeli Personel Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Çevre Bakanlığından Önemli Duyuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alınacak 527 sözleşmeli personel için yerleştirme sonuçları açıklandı. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, personel alım yerleştirme sonuçlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sayfasında ilan edildiği bildirildi.

İşe Yerleştirme Takvimi

Ayrıca alınacak personelin işe yerleştirilmesine ilişkin takvim de Bakanlığın resmi internet sitesinden duyuruldu. Evrak teslim işlemleri 27 Ocak'ta başlayacak ve 31 Ocak'ta sona erecek. Bu tarihlerde tüm adayların gerekli belgelerini teslim etmeleri önem taşıyor.