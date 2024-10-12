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Çevreci Liselilerden Yenilikçi Motosiklet Projesi

Öğrenciler atık malzemelerle motosiklet yaparak çevreye duyarlılıklarını gösterdi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 14:24
Çevreci Liselilerden Yenilikçi Motosiklet Projesi

Çevre Bilinciyle Tasarlanan Motosiklet

Kozcağız Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören teknoloji meraklısı öğrenciler, metal ve ahşap malzemeler kullanarak üç tekerlekli bir motosiklet üretmeyi başardı. Bu proje, yalnızca el becerilerini geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda atık malzemelerin yeniden değerlendirilmesi konusunda da örnek teşkil ediyor.

Öğrenci İşbirliğiyle Gerçekleşti

Okulun öğretmenlerinden Tahir Dikicigil, öğrencilerin daha önce spor otomobil tasarladıklarını ve bu yıl da motosiklet yapma fikrinin ortaya çıktığını belirtti. Öğrencilerin, topladıkları parçalarla geliştirdikleri projenin detaylarını anlatan Dikicigil, "Elimizde sınırlı imkanlarla çalıştık, ancak öğrencilerimizin hevesi bu projeye hayat verdi," şeklinde konuştu.

Motivasyon Kaynağı Oldu

Dikicigil, projenin sonunda öğrencilerin kendilerine olan güvenlerinin arttığını ve yeni projeler için heyecan duyduğunu ifade etti. Öğrenciler, bu sayede geri dönüşüm konusuna dair farkındalık kazanmış oldu.

Öğrencilerin Gözünden Proje Deneyimi

Öğrencilerden Ömer Duhan Özmen, projeye katılmadaki motivasyonunu, "Kendi atölyemizde çalışarak, dış cephesi ve iskeleti üzerinde çokça zaman harcadık," sözleriyle anlattı. Öğle teneffüslerinde hocasıyla birlikte projeye katılmaktan keyif aldıklarını vurguladı.

Bu tür projelerin sadece teknik becerileri değil, aynı zamanda çevre bilincini de geliştiren öncelikler olduğunu ifade eden öğrenciler, gelecekte daha yenilikçi projelerle bunu sürdürmeyi arzuluyorlar.

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