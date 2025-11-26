Ceyhan'da Motorlu Testereye Sıkışan Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Olayın Detayları

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Kurtkulağı Mahallesi'nde bir vatandaşın ayağı motorlu testereye sıkıştı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahale sonucu, ayağı testereden güvenli bir şekilde kurtarılan şahıs ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak yetkililerden yapılan açıklamada, bölgedeki vatandaşların hızlı ihbarı ve koordineli müdahalenin kazazedeyi zamanında hastaneye ulaştırmada etkili olduğu belirtildi.

