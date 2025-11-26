Ceyhan'da Motorlu Testereye Sıkışan Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesi Kurtkulağı Mahallesi'nde ayağı motorlu testereye sıkışan kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 17:08
Ceyhan'da Motorlu Testereye Sıkışan Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Ceyhan'da Motorlu Testereye Sıkışan Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Olayın Detayları

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Kurtkulağı Mahallesi'nde bir vatandaşın ayağı motorlu testereye sıkıştı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahale sonucu, ayağı testereden güvenli bir şekilde kurtarılan şahıs ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak yetkililerden yapılan açıklamada, bölgedeki vatandaşların hızlı ihbarı ve koordineli müdahalenin kazazedeyi zamanında hastaneye ulaştırmada etkili olduğu belirtildi.

ADANA’NIN CEYHAN İLÇESİNDE AYAĞI MOTORLU TESTEREYE SIKIŞAN VATANDAŞ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

ADANA’NIN CEYHAN İLÇESİNDE AYAĞI MOTORLU TESTEREYE SIKIŞAN VATANDAŞ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILIP HASTANEYE KALDIRILDI.

ADANA’NIN CEYHAN İLÇESİNDE AYAĞI MOTORLU TESTEREYE SIKIŞAN VATANDAŞ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muhittin Böcek Hastanede Tetkik Edildi, Yeniden Cezaevine Sevk Edildi
2
Bayraktar: 2028'de 16-17 Milyon Hane Karadeniz Gazıyla Karşılanacak
3
Shehada: 'Türkiye Her Zaman Filistin’in Yanında' — Taşköprü Ziyareti
4
Putin: Kırgızistan’da Rus Teknolojili İlk Nükleer Santral Araştırılıyor
5
Kastamonu'da Çiftlik Evlerini Kenevir Serasına Çeviren Sanıkların Yargılanması Sürüyor
6
Bünyan'da Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı: Başkan Metin'den Örnek Hizmet

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama