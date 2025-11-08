Ceyhan'da Yangın: 75 Yaşındaki Engelli Kadın Hayatını Kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan ev yangınında 75 yaşındaki bedensel engelli Servet Balcı hayatını kaybetti; yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 16:27
Olay ve müdahale

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, müstakil bir evde çıkan yangında 75 yaşındaki bedensel engelli Servet Balcı hayatını kaybetti.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çataklı Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi.

Yıllar önce bir düğünde açılan kutlama ateşi sonrası yürüyemez hale gelen Servet Balcı, olay sırasında çıkan yangında mahsur kaldı.

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak Balcı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Yaşlı kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme sürüyor.

