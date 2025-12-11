DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
49,98 -0,32%
ALTIN
5.779,42 0,27%
BITCOIN
3.843.957,69 2,36%

Konya Beyşehir'de Park Halindeki Otomobilin Motoru Yandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde park halindeki otomobilin motorunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 13:30
Konya Beyşehir'de Park Halindeki Otomobilin Motoru Yandı

Konya Beyşehir'de Park Halindeki Otomobilin Motoru Yandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde park halinde bulunan bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayın Detayları

Olay, saat 02.15 sıralarında Evsat Mahallesi Anıt Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre meydanda park halinde bulunan otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın motorundaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, plaka bilgilerinden sahibine ulaşılamaması üzerine aracı otoparka kaldırdı.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE PARK HALİNDE YANMAYA BAŞLAYAN OTOMOBİL, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE PARK HALİNDE YANMAYA BAŞLAYAN OTOMOBİL, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE PARK HALİNDE YANMAYA BAŞLAYAN OTOMOBİL, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

İLGİLİ HABERLER

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Harmancık'ta 4 bin 256 hektar yeniden ağaçlandırılıyor
2
Bulgaristan'da 25'ten Fazla Şehirde Hükümet Karşıtı Protesto
3
Aksaray merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 şüpheli adli kontrolle serbest
4
Bodrum Belediyesi Sosyal Hizmetler Bürosu: 3 bin 750 Kart ve Binlerce Hane Ziyareti
5
Talas'ta ROTATALAS ile Turist Sayısı 6 bin 12'yi Aştı
6
Nilüfer Belediyesi'nde Karagöz Ustası Şinasi Çelikkol: Bursa'da Karagöz'ü Yeniden Canlandırma
7
ASO Başkanı: Sanayide Yazılım ve Veri Stratejik Yatırım Haline Gelmeli

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?