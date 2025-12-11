Konya Beyşehir'de Park Halindeki Otomobilin Motoru Yandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde park halinde bulunan bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayın Detayları

Olay, saat 02.15 sıralarında Evsat Mahallesi Anıt Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre meydanda park halinde bulunan otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın motorundaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, plaka bilgilerinden sahibine ulaşılamaması üzerine aracı otoparka kaldırdı.

