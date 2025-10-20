Ceyhan Nehri'nde Balık Ölümleri: Adana'da İnceleme Başlatıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Ceyhan Nehri'nin Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi ve Misis Köprüsü çevresinde görülen balık ölümleri üzerine ekipler inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 17:58
Ekipler sahada numune aldı, laboratuvar incelemesi başlatıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, Ceyhan Nehri'nin Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi ve Misis Köprüsü çevresinde balık ölümleri görüldü ve bölgeye inceleme yapıldı.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin sudan ve balıklardan aldığı numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Balık ölümlerinin tespit edildiği bölgede, suyun bir kısmının siyah aktığı gözlemlendi.

Ceyhan Nehri'nin Gözler Mahallesi'ndeki kısmında da ocak ayında balık ölümleri görülmesi üzerine daha önce inceleme yapılmıştı.

