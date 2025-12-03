Ceylanpınar’da bin 200 Engelliyle Renkli Etkinlik

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bin 200 engelli bireyin katıldığı, farkındalık ve kaynaşma odaklı renkli etkinlik düzenlendi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 17:00
Farkındalık, müzik ve dayanışma ön plandaydı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, engelli bireylerin farkındalığını artırmak ve onlarla bir araya gelmek amacıyla bin 200 kişinin katıldığı renkli bir etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik, Ceylanpınar Gençlik Merkezi, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlendi. Organizasyona Ceylanpınar Gençlik Merkezi Müdürü Lokman Turay, İlçe Jandarma Komutanı Tunahan Pulhat ve İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Sakallı da katılarak destek verdi.

Katılımcılar, canlı müzik eşliğinde keyifli ve coşkulu anlar yaşadı. Etkinlikte, engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımı ve toplumla kaynaşmasının önemi bir kez daha vurgulandı.

Gün boyunca müzik ve eğlencenin hakim olduğu ortamda vatandaşlar engelleri geride bırakarak doyasıya eğlendi ve dayanışma sergiledi. Kurumlar ile güvenlik güçlerinin hassasiyeti takdir toplarken, etkinlik yüzlerde tebessüm bıraktı.

