Ceylanpınar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Devrildi: 1 Yaralı

Kaza yerinde müdahale ve gözlemler

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Ceylanpınar-Akçakale karayolu üzerinde seyreden 01 DTP 08 plakalı otomobil kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Otomobil takla atarak tarlada dururken, sürücü yaralandı. Yoldan geçen vatandaşlar yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Olay yerinde yapılan kontrolde aracın LPG tankında sızıntı olduğu tespit edilince sürücü güvenli bir mesafeye uzaklaştırıldı.

Kazayı görüp yardıma gidenler arasında bulunan bir kadının bir yandan cep telefonuyla görüntü kaydı yaptığı, diğer yandan ağladığı görüldü.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞANLIURFA’NIN CEYLANPINAR İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK TARLAYA DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI. KAZAYI GÖRÜP YARDIMA GİDENLER ARASINDA YER ALAN BİR KADININ BİR YANDAN CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜ ÇEKTİĞİ, DİĞER YANDAN İSE AĞLADIĞI GÖZLENDİ.