Ceylanpınar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Devrildi: 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 01 DTP 08 plakalı otomobil kontrolden çıkarak tarlaya devrildi; sürücü yaralandı, LPG tankında sızıntı tespit edildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:13
Kaza yerinde müdahale ve gözlemler

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Ceylanpınar-Akçakale karayolu üzerinde seyreden 01 DTP 08 plakalı otomobil kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Otomobil takla atarak tarlada dururken, sürücü yaralandı. Yoldan geçen vatandaşlar yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Olay yerinde yapılan kontrolde aracın LPG tankında sızıntı olduğu tespit edilince sürücü güvenli bir mesafeye uzaklaştırıldı.

Kazayı görüp yardıma gidenler arasında bulunan bir kadının bir yandan cep telefonuyla görüntü kaydı yaptığı, diğer yandan ağladığı görüldü.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

