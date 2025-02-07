Cezaevi Firarisi Ticari Taksinin Bagajında Yakalandı

Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden K.S.T., saklandığı ticari taksinin bagajında jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

K.S.T., mahkemede uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla ifadesinin alınmasının ardından tutuklu yargılanmasına karar verilen bir sanıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma, Marmaris Çetibeli yol kontrol noktasında bir ticari taksiyi durdurdu. Ekipler, araçta yaptıkları incelemede K.S.T.'yi aracın bagajında buldu. Taksi sürücüsü Ç.B.B. gözaltına alındı.

K.S.T.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, taksi şoförü Ç.B.B. çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden tutuklu, saklandığı ticari taksinin bagajında yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından K.S.T. cezaevine teslim edilirken, taksi şoförü Ç.B.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.