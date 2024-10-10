Cezasızlık Algısının Temel Nedenleri Üzerine Değerlendirmeler

Ceza Yasasında Düzensizlik Yok, Uygulamada Sorun Var

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, toplumda yaygın olan cezasızlık algısını Türk Ceza Yasası açısından ele aldı. Yıldırım, "Ceza yasasındaki düzenlemelerde çok fazla problem yok, asıl sorun uygulamalarda ortaya çıkıyor," ifadesinde bulundu.

Yargı Süreçlerinde Uzunluk ve Uygulama Sorunları

Meclis'te gerçekleştirilen basın toplantısında Yıldırım, cezasızlık algısının nedenlerinin kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı. "Suçun önlenmesinden suçlunun cezalandırılmasına kadar her alan titizlikle incelenmeli," diyerek yasal düzenlemelerin uygulanma aşamasında yaşanan problemleri dile getirdi.

Cezaların Artırılması Yerine Etkin Uygulamalar

Yıldırım, mahkeme süreçlerinin uzamasının suçlular üzerinde etkili bir yaptırım oluşturmadığını belirtti ve cezalarda artırıma gitmektense uygulamaların etkinliğini artırmanın daha caydırıcı olduğunu ifade etti.

Sosyal Medyanın Rolü ve Yasal Düzenleme İhtiyacı

Sosyal medyanın cezasızlık algısının oluşmasındaki etkilerine de dikkat çeken Yıldırım, "Görülen bir davaya ilişkin sosyal medyada yanlış bilgilerin yayılması, yargılama sürecini etkiliyor. Yargılama süreçlerinin mahkemeler tarafından yürütülmesi gerekirken, sosyal medyanın bu konuda etkili olması doğru değil," diye konuştu.

Yıldırım, bu konuda yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini de vurguladı ve "Mahkemelerin yargılama döneminde paylaşılacak bilgilere kısıtlama getirilmelidir," diyerek görüşlerini tamamladı.