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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: 'Filistin Devleti Kurulmadan İsrail ile Normalleşme Olmaz'

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Filistin Devleti kurulmadan İsrail ile normalleşmeyeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 03:14
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 03:14
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: 'Filistin Devleti Kurulmadan İsrail ile Normalleşme Olmaz'

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Önemli Açıklama

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Filistin Devleti kurulmadan ülkesinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeyeceğini söyledi. Tebbun, Fransız L'Opinion gazetesine verdiği röportajda, "Bizim derdimiz Filistin Devleti'nin kurulmasıdır." ifadesiyle net bir duruş sergiledi.

Filistin Devleti'nin Önemi

Tebbun, "Filistin Devleti kurulmadan İsrail ile normalleşme olmaz." diyerek, Filistin'in bağımsızlık sürecinin Cezayir için öncelikli bir mesele olduğunu belirtti. Ayrıca, Filistin Devleti'nin kurulması durumunda Cezayir'in İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye hazır olup olmadığına yönelik soruya, "Elbette, o gün geldiğinde." şeklinde yanıt verdi.

Cezayir-Fransa İlişkileri

Ülkesinin Fransa ile olan ilişkileri hakkında da konuşan Tebbun, Fransa ile ilişkileri koparma niyetinde olmadıklarını, ilişkilerin kesilmemesi için çaba sarf edildiğini kaydetti. Ancak, son yıllarda bu ilişkilerin gergin seyrettiği biliniyor.

Fransa’nın Fas'ın Batı Sahra bölgesindeki bağımsızlık yanlılarını desteklemesi, Cezayir ile Fransa arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyen unsurlardan biri oldu. Temmuz 2024'te Cezayir, Fransa’nın Batı Sahra adımına tepki olarak Paris'teki büyükelçisini geri çekmişti.

Tarihi Sorunlar Çözüme Kavuşmayı Bekliyor

İki ülke arasında Batı Sahra dışında çözüm bekleyen tarihi sorunlar da mevcut. Bu sorunlar arasında, Fransız yetkililerin yıllardır vermeyi reddettikleri Cezayir arşivleri, Paris'teki İnsan Müzesi'nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafataslarının iadesi, Fransa'nın 1960 ile 1966 yılları arasında Cezayir Çölü'nde yaptığı nükleer denemelerin kurbanları için tazminat ödenmesi ve Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulması yer alıyor.

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