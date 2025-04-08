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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, İranlı bakan Erakçi ile ikili ve bölgesel konuları detaylı bir şekilde değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 18:18
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ikili, bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatırdı. İran resmi haber ajansı IRNA tarafından aktarılan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, resmi ziyaret çerçevesinde başkent Cezayir’de bulunan İran Dışişleri Bakanı Erakçi'yi kabul etti.

Görüşmenin odak noktası, iki ülke arasındaki işbirliğinin genişletilmesi ve ikili anlaşmaların hayata geçirilmesinin önemi oldu. Tebbun ve Erakçi, ayrıca İsrail’in Gazze halkına karşı işlediği katliamları kınadı.

Sabah saatlerinde Erakçi, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile de bir araya geldi. Bu görüşmede, ikili ilişkilerdeki son gelişmelerin yanı sıra çeşitli ekonomik, ticari, kültürel ve diplomatik alanlardaki etkileşimlerin artırılması üzerine yollar ele alındı.

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