Cezayir'de Sel Felaketi: 260 Aile Tahliye Edildi

Cezayir'in güneybatısında meydana gelen sel felaketi sonucu 260 aile güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 22:36
Cezayir'de Sel Felaketi: 260 Aile Tahliye Edildi

Cezayir'deki Sel Felaketi

Cezayir'in güneybatısında, son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar sonucunda sel felaketinden etkilenen 260 aile tahliye edildi.

Tahliye Süreci

Resmi ajans APS tarafından aktarılan bilgilere göre, Beşar vilayeti ve Beni Unif kentinden evlerinden tahliye edilen aileler, geçici konaklama merkezlerine yerleştirildi.

Yağışların Etkisi

Özellikle 9 Eylül Pazartesi gününden beri devam eden sağanaklar, birçok bölgede sel olaylarının meydana gelmesine yol açtı. Sivil savunma yetkilileri, Beni Unif bölgesinde meydana gelen felaketin ardından bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Sonuç olarak, Cezayir'deki bu durum, doğal afetlere karşı hazırlığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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