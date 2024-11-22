Cezayir'den Netanyahu ve Gallant Hakkında Tutuklama Kararına Tepki

Cezayir: Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Kararı Önemli Bir Adım

Cezayir, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verilen tutuklama kararını, İsrail'in dokunulmazlığını sona erdirme yönünde atılmış önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, UCM'nin söz konusu kararının memnuniyetle karşılandığını duyurdu. Bakanlık, bu kararın cezasızlık ve hesap verebilirlik konusunda atılacak önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Ayrıca, açıklamada İsrail'in Filistin halkı ve bölgedeki diğer ülkelere karşı işlediği suçlara dikkat çekilerek, UCM'ye üye ülkelere ve uluslararası topluma, tutuklama kararının uygulanması için gereken tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu.

UCM, geçtiğimiz günlerde Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı aldığını duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.