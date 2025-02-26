Cezayir, Fransa Senatosu ile İlişkileri Askıya Aldı

Cezayir Millet Meclisi, Fransız Senato Başkanı Gerard Larcher'in Fas'taki ziyareti nedeniyle Fransa Senatosu ile ilişkilerini askıya aldı.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 23:40
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 23:40
Cezayir, Fransa Senatosu ile İlişkileri Askıya Aldı

Cezayir Millet Meclisi, Fransa ile İlişkileri Kesme Kararı Aldı

Cezayir Millet Meclisi, Fransız Senato Başkanı Gerard Larcher'in Fas ziyareti sırasında Sahra bölgesine gitmesi sebebiyle Fransa Senatosu ile olan ilişkilerini askıya alma kararı aldı. Cezayir parlamentosunun alt kanadı olan Ulusal Halk Meclisi, bu önemli gelişmeyi kamuoyuna duyurdu.

Açıklamada, 8 Eylül 2015 tarihinde imzalanan parlementolar arası işbirliği protokolünün de askıya alındığı vurgulandı. Bu durum, Fransız siyasetçi Larcher'ın Fas'a düzenlediği ziyarette el-Uyun kentine giderek, bölgedeki kalkınma projelerini incelemesi ile bağlantılı olarak meydana geldi.

Batı Sahra Sorunu ve Tarihsel Arka Planı

Fas'ın 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahrayı topraklarına katmasının ardından, Cezayir’in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında gerginlik hâlâ sürüyor. Bu bağlamda, Fas bölgenin kendi egemenliği altında kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra’nın bağımsız bir devlet olduğu iddialarında bulunuyor.

Polisario Cephesi, 1991 yılında Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar, Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı bir mücadele yürütmüştü. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsü ile ilgili gerçekleştirilen görüşmeler ise başarıya ulaşamamıştır.

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