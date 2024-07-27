Cezayir Kafilelerinden Anma: Paris 2024 Olimpiyatları'nda Tarihi Bir Hatırlatma

Paris Olimpiyatları'nda Tarihi Bir Anma

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde, Cezayir’in olimpiyat kafilesi, Sen Nehri’ne bıraktıkları güllerle, 1961 yılında Paris’te katledilen Cezayirlileri andı. Bu anlamlı anma, Fransa'nın eski sömürgeleri arasında yer alan Cezayir'in tarihine ışık tuttu.

Cezayirli Sporcuların Anma Töreni

6 bin 800 sporcunun katıldığı açılış töreni, Sen Nehri'nde 85 tekneyle gerçekleştirildi. Tören sırasında, ellerindeki ülke bayrakları ve güllerle tekne geçişi yapan Cezayirli sporcular, anma amacıyla suya gül bıraktı.

Tarihsel Arka Planın Öne Çıkışı

Cezayir kafilesinin Sen Nehri’ne gül bırakması, Fransız basını tarafından da geniş bir şekilde ele alındı. 1961'de yaşanan olayların arka planı, günümüzde hala derin izler bırakmaya devam ediyor.

1961 Paris Katliamı

Paris'te 5 Ekim 1961'de, Cezayirli vatandaşlara yönelik uygulanan sokağa çıkma yasağı ve sonrasında 17 Ekim’de gerçekleşen barışçıl gösteri, dönemin Paris Emniyet Müdürü Maurice Papon’un emriyle polisin sert müdahalesine maruz kaldı. Olaylar, binlerce yaralı ve gözaltının yanı sıra, kalkışmanın ardından en az 300 Cezayirlinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Fakat Fransa, resmi olarak 40 kişinin hayatını kaybettiğini kabul etti.

Meclis Kınama Önergesini Kabul Etti

Fransa Ulusal Meclisi, 28 Mart'ta, "1961 Paris Katliamı"nı kınayan bir önergeyi kabul etti. Bu belge, o dönemde yaşananların toplumda nasıl yankı bulduğuna dair önemli bir hatırlatmadır.