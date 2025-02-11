Cezayir, Nijerya ve Nijer, Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı İçin 3 Yeni Anlaşma İmzaladı

Cezayir, Nijerya ve Nijer, stratejik önem taşıyan Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TSGP)'ni hızlandırmak amacıyla 3 önemli anlaşma imzaladı. Anlaşmalar, projeye dair fizibilite çalışmaları ve mali tazminatlanmanın yanı sıra gizlilik sözleşmesini de içeriyor.

Heyecan Verici İlerleme

Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab, Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Epkerikpe Ekpo ve Nijer Petrol Bakanı Sahabi Oumarou, Cezayir'in başkentinde yaptıkları görüşmelerde, sahra ötesi boru hattının uygulama sürecini hızlandıracak bu anlaşmaları imzaladılar. Bakan Arkab, bu ilerlemenin TSGP'nin hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığı pekiştirdiğini vurguladı.

Fizibilite Çalışmaları ve Projenin Geleceği

Arkab, fizibilite çalışmalarının proje kapsamının belirlenmesi ve enerji arzının güvence altına alınmasına katkı sağlamak adına hızlı bir şekilde tamamlanacağını belirtti. Projenin hayata geçirilmesi için gerekli adımları atacak olan çalışma ekibi, fizibilite çalışmalarını güncelleyerek hedeflenen zaman dilimi içerisinde projeyi sonuçlandırmayı planlıyor.

Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı Projesi Hakkında

TSGP ile Nijer'deki doğalgazın, 1040 kilometrelik bir mesafe kat ederek Kuzey Nijer'e, ardından da Cezayir üzerinden Avrupa'ya ulaşması hedefleniyor. Boru hattı, 850 kilometrelik bir mesafe katederek Cezayir sınırındaki Ayn Kazzam vilayetine ulaşacak ve ardından Avrupa için 2300 kilometrelik bir boru hattı ağına bağlanacak.

Gecikmeler ve Gelecek Beklentileri

Projenin uygulanması yıllarca gecikti. 20 yıldan fazla bir süredir devam eden müzakerelerin ilk sonuçları 2002 yılında alınmıştı. O dönemde, doğal gazın yıllık 30 milyar metreküp kadar bir kapasiteyle Avrupa'ya taşınması planlanıyordu. Ancak maliyetlerin artması ve doğalgaz alıcı eksikliği nedeniyle projede çeşitli aksaklıklar yaşandı.

Uzmanlar, projenin başlangıcındaki maliyetin 13 milyar dolar olmasına rağmen, günümüzde bu rakamın 20 milyar doları geçtiğine dikkat çekiyor. Ayrıca, birçok Avrupa ülkesinin temiz enerji politikalarının da TSGP'nin hayata geçirilmesini olumsuz etkilediği ifade ediliyor.