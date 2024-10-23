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Cezayir ve Suudi Arabistan'dan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama

Cezayir ve Suudi Arabistan, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınayarak Türkiye'ye destek mesajı verdiler.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 21:41
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 21:41
Cezayir ve Suudi Arabistan'dan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama

Cezayir ve Suudi Arabistan'dan TUSAŞ'a Kınama

Cezayir ile Suudi Arabistan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Cezayir'in Açıklaması

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, resmi bir yazılı açıklama yaparak, "Cezayir, TUSAŞ'ı hedef alan bu terör saldırısını şiddetle kınamaktadır." şeklinde ifadelere yer verdi. Açıklamada, Cezayir'in "Kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkıyla bu zor zamanda tam dayanışma içinde" olduğu vurgulandı.

Suudi Arabistan'ın Yanıtı

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, TUSAŞ'a yönelik saldırıyı "utanç verici bir terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Açıklamada, Suudi Arabistan'ın "terörün ve aşırıcılığın her türlüsünü reddettiğine" dikkat çekilirken, Türkiye Cumhuriyeti ve halkına taziyelerde bulunuldu.

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