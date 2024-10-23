DOLAR
34,26 -0,08%
EURO
36,98 0,02%
ALTIN
2.993,51 1,02%
BITCOIN
2.275.552,87 1,67%

Cezira Eyaleti'nde Artan Çatışmalar: 8 Kayıp ve 350 Aile Yerinden Edildi

Sudan'ın Cezira eyaletinde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalarda can kaybı artıyor, 350 aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 21:10
Cezira Eyaleti'nde Artan Çatışmalar: 8 Kayıp ve 350 Aile Yerinden Edildi

Sudan'ın Cezira Eyaleti'nde Çatışma Fırtınası

Sudan'ın orta kesimlerinde bulunan Cezira eyaletinde, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından düzenlenen saldırılar sonucunda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu çatışmalar, ordunun HDK ile 18 aydır süregelen çatışmalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Cezira'daki Direniş Komiteleri'nden Açıklama

Rifaa Şehri Direniş Komiteleri, HDK'nin Cezira'nın doğusundaki köylerde devam eden saldırılarına dikkat çekerek, "HDK, Cezira eyaletinin doğusundaki köylerde suçlarını sürdürdü," şeklinde bir açıklama yaptı. Saldırılarda, hayatını kaybedenlerin yanı sıra çok sayıda yaralı olduğu da belirtiliyor.

Çatışmaların Artan Ölçeği

Son 72 saat içinde HDK ve Sudan ordusu arasında yaşanan çatışmalarda toplam can kaybı sayısının 54'e ulaştığı ifade ediliyor. Ayrıca, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), güvenlik endişeleri sebebiyle Cezira’nın doğusundaki köylerden 350 ailenin yerinden edildiğini duyurdu.

Sudan'daki İç Savaşın Korkutucu Boyutları

Sudan'da yaklaşık 30 yıl süresince iktidarda kalan Ömer el Beşir'in devrilmesinin ardından inşa edilen hükümete karşı, ordu ve HDK arasında başlayan güç mücadelesi 17 aydan fazla bir süredir devam ediyor. Savaşın sona ermesi için yapılan çözüm girişimleri ise henüz sonuç vermedi.

Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler verilerine göre, Sudan'da 20 binden fazla kişi çatışmalarda hayatını kaybetmiş, 10 milyondan fazla kişi evlerini terk etmiş ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

İLGİLİ HABERLER

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Kahvehanede Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti
2
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama
3
CHP Genel Başkanı Özel’den Terör Saldırısı Açıklaması
4
Avrupa Ülkeleri TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı
5
Kazakistan, TUSAŞ’a Yönelik Saldırıyı Kınadı
6
Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri İptal Edildi
7
İsrail'in İran'a Saldırı Hazırlıkları Hakkında Endişeler Artıyor

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak