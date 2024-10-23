Cezira Eyaleti'nde Artan Çatışmalar: 8 Kayıp ve 350 Aile Yerinden Edildi

Sudan'ın Cezira Eyaleti'nde Çatışma Fırtınası

Sudan'ın orta kesimlerinde bulunan Cezira eyaletinde, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından düzenlenen saldırılar sonucunda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu çatışmalar, ordunun HDK ile 18 aydır süregelen çatışmalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Cezira'daki Direniş Komiteleri'nden Açıklama

Rifaa Şehri Direniş Komiteleri, HDK'nin Cezira'nın doğusundaki köylerde devam eden saldırılarına dikkat çekerek, "HDK, Cezira eyaletinin doğusundaki köylerde suçlarını sürdürdü," şeklinde bir açıklama yaptı. Saldırılarda, hayatını kaybedenlerin yanı sıra çok sayıda yaralı olduğu da belirtiliyor.

Çatışmaların Artan Ölçeği

Son 72 saat içinde HDK ve Sudan ordusu arasında yaşanan çatışmalarda toplam can kaybı sayısının 54'e ulaştığı ifade ediliyor. Ayrıca, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), güvenlik endişeleri sebebiyle Cezira’nın doğusundaki köylerden 350 ailenin yerinden edildiğini duyurdu.

Sudan'daki İç Savaşın Korkutucu Boyutları

Sudan'da yaklaşık 30 yıl süresince iktidarda kalan Ömer el Beşir'in devrilmesinin ardından inşa edilen hükümete karşı, ordu ve HDK arasında başlayan güç mücadelesi 17 aydan fazla bir süredir devam ediyor. Savaşın sona ermesi için yapılan çözüm girişimleri ise henüz sonuç vermedi.

Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler verilerine göre, Sudan'da 20 binden fazla kişi çatışmalarda hayatını kaybetmiş, 10 milyondan fazla kişi evlerini terk etmiş ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.