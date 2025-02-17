Chaplin Oyunu 28 Şubat'ta Yeniden Sahnelenecek

Ünlü komedyen ve yönetmen Charles Spencer Chaplin, sahneye taşınan hayat hikayesiyle yeniden seyircilerin karşısında. "Chaplin" adlı oyun, 28 Şubat tarihinde Maximum Uniq Hall sahnesinde izleyicileri bekliyor.

Yapım Detayları

Oyun, Chaplin'in tüm yasal haklarını elinde bulunduran The Chaplin Office tarafından ve 17 varisinin onayı ile sahneleniyor. Geçen sezon prömiyeri yapılan oyun, büyük beğeni toplamıştı.

Oyuncu Kadrosu ve Ekip

Yapımcı Mert Siliv olan projenin yazarı Aksel Bonfil, yönetmen ise Saim Güveloğlu. Başrolü, Özgür Daniel Foster canlandırırken, Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran, Murat Danacı, Defne Koldaş, Semih Ali Aksoy ve Çınar Yener gibi yetenekli oyuncular da yer alıyor.

Sanat ve Yaratım

Oyunun dekor ve kostüm tasarımı Gamze Kuş'a, koreografi ise Tuğçe Ulugün Tuna'ya ait. Oyunun sahne tasarımı ve sanatsal yönüyle, seyircilere unutulmaz bir deneyim sunulması hedefleniyor.

28 Şubat’ta sahne alacak olan "Chaplin" oyunu, Chaplin’in eşsiz hikayesini ve karakterini yeniden keşfetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat.

"Şarlo" karakteri ile özdeşleşen, İngiliz sinema yönetmeni, oyuncu, yazar, besteci, kurgucu ve komedyen Charles Spencer Chaplin'in hayatını sahneye taşıyan "Chaplin" oyunu, yeni sezonda da seyircilerle buluşacak.

"Şarlo" karakteri ile özdeşleşen, İngiliz sinema yönetmeni, oyuncu, yazar, besteci, kurgucu ve komedyen Charles Spencer Chaplin'in hayatını sahneye taşıyan "Chaplin" oyunu, yeni sezonda da seyircilerle buluşacak.