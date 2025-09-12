Charlie Kirk'ü Öldüren Zanlı Tyler Robinson Olarak Doğrulandı

Charlie Kirk'ü Öldüren Zanlının Kimliği: Tyler Robinson

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie KirkTyler Robinson olduğu yetkililerce doğrulandı.

Soruşturmanın başlangıcı ve deliller

Konuyla ilgili basın toplantısında konuşan Utah Valisi Spencer Cox, zanlının cinayeti bir aile üyesine anlattığını, bu kişinin bilgiyi bir yakınıyla paylaştığını ve bunun da Washington Bölgesi Şerifliği ile temas kurmasına yol açtığını bildirdi. Bu bilgi Utah Şerif Ofisi'ne iletildi ve Utah Valley Üniversitesi'ndeki müfettişler ile FBI yetkilileri bilgilendirildi.

Vali Cox, güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerin incelendiğini; zanlının 10 Eylül günü yerel saatle yaklaşık 08.00 sularında kampüse girdiğinin ve üzerinde bir gömlek, şort, beyaz logolu siyah şapka ile açık renkli ayakkabı bulunduğunun görüldüğünü aktardı. Müfettişlerin 12 Eylül'de Robinson ile yüz yüze görüştüklerinde kamerayla uyumlu kıyafetler giydiğini gözlemledikleri belirtildi.

Mesajlar, silah ve deliller

Vali Cox, müfettişlerin zanlının oda arkadaşını sorguladığını ve mesajlarda Robinson'ın bir silahın bırakıldığı yerden alınmasını istediğinin görüldüğünü söyledi. Mesajlarda ayrıca mermi üzerine kazıma, bir dürbün ve tüfekten bahsedildiği, zanlının kıyafetlerini değiştirdiğine dair ifadeler bulunduğu aktarıldı.

İncelemelerde bölgede bir havluya sarılmış halde bulunan tüfeğin Mauser model Bolt Action bir tüfek olduğu ve tüfekle birlikte ele geçirilen kovanların üzerinde kazınmış yazılar tespit edildiği kaydedildi.

Gözaltı ve soruşturmanın durumu

Cox, saldırıyı "sadece bir kişiye değil, herkese yapılmış bir saldırı" olarak nitelendirerek, "Şiddet şiddettir ve burada yaşananlardan sorumlu olan bir kişi vardır ve bu kişi şu anda gözaltındadır ve yakında suçlanacak, hesap verecektir" dedi. Vali, şu an için başka gözaltılara yol açacak bir bilginin olmadığını ancak soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Zanlının Utah Bölge Hapishanesi'nde tutulduğu; ailesinin ve bir arkadaşının onu Washington bölgesindeki kolluk kuvvetlerine teslim etmeye yardımcı olduğu bildirildi. Robinson'ın üniversitenin öğrencisi olmadığı ve ruhsal sağlığı hakkında henüz bilgi bulunmadığı kaydedildi.

FBI'dan hızlı ilerleme

FBI Direktörü Kash Patel de suç mahallinin geniş olduğunu ancak olayın hızla ele alındığını, şüphelinin attığı adımların takip edildiğini söyledi. Patel, zanlının yerel saatle 22.00'de gözaltına alındığını ve bunun olaydan sonraki 33 saat içinde gerçekleştiğini belirtti.

Patel, delillerin ele geçirildiğini ve değerlendirildiğini, sabah saatlerinden bu yana FBI'a iletilen 11 binden fazla ipucu olduğunu ve tüm ipuçlarının değerlendirmeye çalışıldığını aktardı.