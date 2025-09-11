Charlie Kirk Utah'ta Öldürüldü: Trump Bayrakları Yarıya İndirdi, FBI Şüpheliyi Gözaltına Aldı

Charlie Kirk Utah'ta öldürüldü

Charlie Kirk (31), Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlik sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, ABD kamuoyunda ve siyaset çevrelerinde şok etkisi yarattı.

Soruşturma ve gözaltı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada saldırının sorumlusunun yakalandığını duyurdu. Patel, 'Charlie Kirk'ün hayatını kaybetmesine neden olan korkunç silahlı saldırının faili gözaltına alınmıştır' ifadelerini kullandı ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceğini belirtti.

Utah valisinin değerlendirmesi

Utah Valisi Spencer Cox ve eyalet yetkilileri düzenledikleri basın toplantısında, olayın soruşturulması ve koordinasyon konusunda FBI ile tam uyum içinde çalışıldığını bildirdi. Cox, bu saldırıya ilişkin 'Bunun siyasi bir suikast olduğunu açıkça belirtmek istiyorum' dedi ve gözaltındaki şüpheli üzerinden soruşturmanın sürdüğünü vurguladı. Yetkililer, ateş eden kişinin 'tamamen koyu renkli kıyafetler giydiğini' ve atışın 'muhtemelen bir çatıdan' geldiğini aktardı.

Başkan Trump'ın talimatı ve tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, Kirk'ün hayatını kaybetmesinin ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada ülke genelindeki bayrakların 14 Eylül akşamına kadar yarıya indirilmesini talep etti. Fox News'e de konuşan Trump, Kirk için 'Charlie harika bir insandı. İnanılmaz bir vatanseverdi. Bugün çok üzücü bir gün' ifadelerini kullandı ve Kirk'ün Cumhuriyetçi değerlerin gençler arasında yaygınlaşmasına önemli katkı sağladığını belirtti.

Olayın detayları ve Kirk'ün profili

Kirk, Utah Valley Üniversitesi'ndeki açık hava etkinliğinde konuşma yaparken nereden geldiği belirlenemeyen bir kurşunun hedefi oldu. Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, X platformunda 5,2 milyon, TikTok'ta 7,3 milyon takipçisi bulunan tanınmış bir sosyal medya figürüydü. Kirk, özellikle gençler arasında popüler olması ve Cumhuriyetçi çevrelerdeki etkisiyle 2024 başkanlık kampanyalarında da dikkat çekiyordu. Ayrıca İsrail'e verdiği güçlü destekle de biliniyordu.

Uluslararası ve siyasi yankılar

Olayın duyulmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Kirk için 'dua ettiğini' bildirdi. ABD iç siyasetindeki ve kampüs çevrelerindeki yankılar sürerken yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve sorumluların adalet önüne çıkarılacağını vurguladı.

Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir.