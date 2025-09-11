Charlie Kirk Utah'ta Silahlı Saldırıda Öldü — Trump Bayrakları Yarıya İndirdi

Charlie Kirk, Utah'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. FBI zanlıyı gözaltına aldı; Trump bayrakların 14 Eylül akşamına kadar yarıya indirilmesini emretti.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 02:11
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 02:11
Charlie Kirk Utah'ta Silahlı Saldırıda Öldü — Trump Bayrakları Yarıya İndirdi

GÜNCELLEME - Charlie Kirk Utah'ta Silahlı Saldırıda Öldü

Charlie Kirk (31), Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlik sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından federal ve eyalet yetkilileri soruşturmayı sürdürüyor.

Saldırı ve olay yeri

Kirk, yerel saatle çarşamba günü öğleden sonra açık alanda konuşma yaptığı sırada hedef alındı. Etkinlik Utah Valley Üniversitesi'nde gerçekleştiriliyordu. Olayın detayları ve atışın nereden geldiğine ilişkin değerlendirmeler sürüyor; bir yetkili atışın "muhtemelen bir çatıdan" yapıldığını ve saldırganın "tamamen koyu renkli kıyafetler giydiğini" belirtti.

FBI ve gözaltı

FBI Direktörü Kash Patel, X platformundan yaptığı paylaşımda, "Charlie Kirk'ün hayatını kaybetmesine neden olan korkunç silahlı saldırının faili gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı. Patel, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceğini duyurdu.

Trump ve resmi tepkiler

ABD Başkanı Donald Trump, Kirk'ün hayatını kaybetmesinin ardından Truth Social hesabından ülke genelindeki bayrakların 14 Eylül akşamına kadar yarıya indirilmesi talimatını verdi. Trump, açıklamasında, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Utah valisi ve soruşturma

Utah Valisi Spencer Cox, düzenlenen basın toplantısında FBI Direktörü Kash Patel ve Başkan Trump ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Cox, "Bunun siyasi bir suikast olduğunu açıkça belirtmek istiyorum." diyerek olayın ülke için trajik olduğunu vurguladı. Valinin açıklamasına göre gözaltında bir şüpheli bulunuyor ve soruşturma devam ediyor.

Kirk'ün kamuoyundaki yeri

Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, üniversite kampüslerindeki öğrenciler arasında muhafazakâr fikirleri yayma çalışmalarına katkısıyla tanınıyordu. Kirk'ün sosyal medya takipçi sayıları kamuoyunda öne çıkıyor: X platformunda 5,2 milyon, TikTok'ta 7,3 milyon takipçisi bulunuyordu. Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi ve Başkan Trump'ın 2024 kampanyasına katkılarıyla biliniyordu. Ayrıca İsrail'e verdiği güçlü destekle tanınıyordu.

Uluslararası ve diğer tepkiler

Olayı takip eden isimlerden biri olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Kirk için "dua ettiğini" belirtti. ABD medyasında yer alan ilk haberlerde bir zanlının gözaltına alındığı iddia edilmiş, daha sonra bazı kaynaklar bu kişinin olayın zanlısı olmadığı yönünde açıklama yapmıştı; resmî kurumlar tarafından yapılan son açıklama ise bir failin gözaltında olduğunu bildiriyor.

Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye Katar'ın ve Halkının Yanında
2
Malatya'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı
3
Güney Kore: ABD'deki ICE Baskını Yatırımları Tereddüte Düşürebilir — Lee Jae Myung
4
İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 8 Kadın Kurtarıldı, 2 Zanlı Tutuklandı
5
Erdoğan'dan Yeni Sosyal Konut Müjdesi: Gençlere %20 Kontenjan
6
Faizsiz Konut, Araç ve İş Yeri Finansmanında Yeni Dönem

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te