Charlie Kirk Utah'ta Silahlı Saldırıda Öldü — Trump Bayrakları Yarıya İndirdi

GÜNCELLEME - Charlie Kirk Utah'ta Silahlı Saldırıda Öldü

Charlie Kirk (31), Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlik sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından federal ve eyalet yetkilileri soruşturmayı sürdürüyor.

Saldırı ve olay yeri

Kirk, yerel saatle çarşamba günü öğleden sonra açık alanda konuşma yaptığı sırada hedef alındı. Etkinlik Utah Valley Üniversitesi'nde gerçekleştiriliyordu. Olayın detayları ve atışın nereden geldiğine ilişkin değerlendirmeler sürüyor; bir yetkili atışın "muhtemelen bir çatıdan" yapıldığını ve saldırganın "tamamen koyu renkli kıyafetler giydiğini" belirtti.

FBI ve gözaltı

FBI Direktörü Kash Patel, X platformundan yaptığı paylaşımda, "Charlie Kirk'ün hayatını kaybetmesine neden olan korkunç silahlı saldırının faili gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı. Patel, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceğini duyurdu.

Trump ve resmi tepkiler

ABD Başkanı Donald Trump, Kirk'ün hayatını kaybetmesinin ardından Truth Social hesabından ülke genelindeki bayrakların 14 Eylül akşamına kadar yarıya indirilmesi talimatını verdi. Trump, açıklamasında, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Utah valisi ve soruşturma

Utah Valisi Spencer Cox, düzenlenen basın toplantısında FBI Direktörü Kash Patel ve Başkan Trump ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Cox, "Bunun siyasi bir suikast olduğunu açıkça belirtmek istiyorum." diyerek olayın ülke için trajik olduğunu vurguladı. Valinin açıklamasına göre gözaltında bir şüpheli bulunuyor ve soruşturma devam ediyor.

Kirk'ün kamuoyundaki yeri

Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, üniversite kampüslerindeki öğrenciler arasında muhafazakâr fikirleri yayma çalışmalarına katkısıyla tanınıyordu. Kirk'ün sosyal medya takipçi sayıları kamuoyunda öne çıkıyor: X platformunda 5,2 milyon, TikTok'ta 7,3 milyon takipçisi bulunuyordu. Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi ve Başkan Trump'ın 2024 kampanyasına katkılarıyla biliniyordu. Ayrıca İsrail'e verdiği güçlü destekle tanınıyordu.

Uluslararası ve diğer tepkiler

Olayı takip eden isimlerden biri olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Kirk için "dua ettiğini" belirtti. ABD medyasında yer alan ilk haberlerde bir zanlının gözaltına alındığı iddia edilmiş, daha sonra bazı kaynaklar bu kişinin olayın zanlısı olmadığı yönünde açıklama yapmıştı; resmî kurumlar tarafından yapılan son açıklama ise bir failin gözaltında olduğunu bildiriyor.

Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.