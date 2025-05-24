Chicago'da Renklilik: Türk Festivali Başladı

Chicago'da Türk Festivali Heyecanı

ABD'nin Chicago kentinde, geleneksel Türk kültürünü tanıtmak amacıyla her yıl düzenlenen Türk Festivali başladı. Bu yılki festivale büyük ilgi gösterildi ve çeşitli etkinliklerle zenginleştirildi.

Kültürel Zenginlikler ve Etkinlikler

Festival, Türk mutfağının lezzetlerini, müziğini ve danslarını sergileyen birçok aktivite ile dolu. Ziyaretçiler, geleneksel yemeklerin tadına bakabilir, Türk sanatını ve el işlerini keşfedebilirler.

Yetkililer, festivalin kültürel etkileşimi artıracağını ve Türk kültürünün geniş kitleler tarafından tanınmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Türk Festivali, kapılarını ziyaretçilere açtı. Chicago’nun Rosemont bölgesindeki Donald E. Stephens Fuar Merkezi’nde düzenlenen festival, bu yıl ikinci kez gerçekleştiriliyor. Kuzey Amerika’da bugüne kadar düzenlenmiş en kapsamlı Türk festivali olma özelliği taşıyan etkinlik, üç gün boyunca sürecek. Festivalin ilk gününde semazen gösterisi yapıldı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Türk Festivali, kapılarını ziyaretçilere açtı. Chicago’nun Rosemont bölgesindeki Donald E. Stephens Fuar Merkezi’nde düzenlenen festival, bu yıl ikinci kez gerçekleştiriliyor. Kuzey Amerika’da bugüne kadar düzenlenmiş en kapsamlı Türk festivali olma özelliği taşıyan etkinlik, üç gün boyunca sürecek. Festivalin ilk gününde semazen gösterisi yapıldı.