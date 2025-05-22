Chicago'da Türk Festivali Başlıyor: Kültür Üç Gün Boyunca Tanıtılacak

Türk Kültürü Chicago'da Festivale Dönüşüyor

ABD'nin Illinois eyaletindeki Chicago, 23 Mayıs'ta başlayacak olan ve üç gün sürecek festival ile Türk kültürünü tanıtma fırsatı bulacak. Festival, Rosemont bölgesinde bulunan Donald E. Stephens Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Önemli Katılımcılar ve Etkinlikler

Festivalin açılış programı, senatörler, Kongre üyeleri ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal gibi üst düzey isimlerin katılımıyla gerçekleşecek. Bu etkinlik, Türk kültürü ve geleneklerinin sergileneceği birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak.

Festival boyunca, Türk mutfağının çeşitleri, geleneksel müzik performansları ve el sanatları sergileri ile ziyaretçiler, Anadolu'nun zengin kültürel mirasını keşfetme fırsatı bulacak.

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde 23 Mayıs'ta başlayacak ve 3 gün sürecek festivalde Türk kültürü tanıtılacak. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalin ilk gününde, Türk mutfağına özgü yemeklerin tanıtılacağı programlar, mehter takımı, semazen ve halk oyunları gösterileri sunulacak. Festivalin yapılacağı alanda hazırlıklar sürüyor.

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde 23 Mayıs'ta başlayacak ve 3 gün sürecek festivalde Türk kültürü tanıtılacak. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalin ilk gününde, Türk mutfağına özgü yemeklerin tanıtılacağı programlar, mehter takımı, semazen ve halk oyunları gösterileri sunulacak. Festivalin yapılacağı alanda hazırlıklar sürüyor.