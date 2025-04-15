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Chicago Müzikali Zorlu PSM'de İstanbullularla Buluşuyor

Grammy ve Tony ödüllü 'Chicago' müzikali, Zorlu PSM'de sahne alıyor. Gerçek karakterler ve etkileyici hikayesi ile sanatseverleri bekliyor.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 10:01
Chicago Müzikali Zorlu PSM'de İstanbullularla Buluşuyor

Chicago Müzikali Zorlu PSM'de İstanbullularla Buluşuyor

Grammy, Tony ve Oliver ödülleri ile taçlandırılmış olan, müziklerini John Kander'in, sözlerini Fred Ebb'in yazdığı ve Bob Fosse'nin librettosunu kaleme aldığı 'Chicago' müzikali, bugün Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşuyor. Broadway'in en uzun süre sahnelenen ve orijinal prodüksiyonlarından biri olan bu gösteri, izleyicilere suç, tutku ve şöhret temalarını sunuyor.

Yerel ve Uluslararası Performans

Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da sahnelenecek olan müzikalde Roxie Hart'ın suç ve sansasyon dolu hikayesinin yanı sıra ünlü şarkıları olan 'Razzle Dazzle', 'Cell Block Tango' ve 'All That Jazz' da yer alıyor.

Yönetmen Nigel West'in Açıklamaları

Yönetmen Nigel West, AA muhabirine verdiği röportajda, Broadway'deki performansla İstanbul'daki gösterinin aynı olduğunu belirterek, "Broadway'i İstanbul'a getiriyoruz. Gösteri 28 yıldır sahneleniyor ve karakterler gerçekten var olmuş karakterlere dayanıyor," dedi. Ayrıca, "Gösterinin kostümleri de çok özel. Karakterlerin özgünlüğü, seyircinin ilgisini koruyan unsurlardan biri," ifadelerini kullandı.

Karakterlerin Derinliği

West, karakterlerin seyirciyi manipüle ettiğini ve herkesin onay aradığını vurguladı. Michelle Antrobus, Velma karakterini canlandırırken, "Velma çok güçlü bir kadın. Roxy'den geri kalmamak için mücadele ediyor. Bu hikayede eğlenceli bir çekişme var," şeklinde konuştu.

Roxy Karakteri Üzerine Düşünceler

Nadia Boule, Roxy karakterini sahnelemenin kendisi için büyük bir hayal olduğunu belirtirken, "Hâlâ mücadelesini veren bir sanatçı. Türk seyircisinin enerjisini görmek için sabırsızlanıyorum," dedi.

Bu efsanevi müzikal, bugün, yarın ve 17 Nisan'da saat 21.00'de; 19 ve 20 Nisan'da ise 16.00 ve 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Detaylı bilgi ve biletler için zorlupsm.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Grammy, Tony ve Oliver ödüllerine layık görülen, müziklerini John Kander'in, sözlerini Fred Ebb'in...

Grammy, Tony ve Oliver ödüllerine layık görülen, müziklerini John Kander'in, sözlerini Fred Ebb'in hazırladığı ve Bob Fosse'nin librettosunu yazdığı "Chicago" müzikali, bugün Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak. Yönetmen Nigel West, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Grammy, Tony ve Oliver ödüllerine layık görülen, müziklerini John Kander'in, sözlerini Fred Ebb'in...

Grammy, Tony ve Oliver ödüllerine layık görülen, müziklerini John Kander'in, sözlerini Fred Ebb'in hazırladığı ve Bob Fosse'nin librettosunu yazdığı "Chicago" müzikali, bugün Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak. Yönetmen Nigel West, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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