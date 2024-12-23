Chido Kasırgası, Mozambik'te 94 Can Aldı, Malavi'de Ölü Sayısı Arttı

Chido Kasırgası'nın Moambik'teki Yıkıcı Etkisi

Mozambik'te meydana gelen Chido Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 94'e yükseldiği bildirildi. Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsü (INGD) tarafından yapılan açıklamada, kasırganın 15 Aralık tarihinden itibaren ülkenin Hint Okyanusu sahillerini vurduğu belirtildi.

Açıklamada, kasırga sonucunda 768 kişinin yaralandığı, yaklaşık 622 bin kişinin de doğrudan etkilendiği kaydedildi. Ayrıca, 52 sağlık ocağı, 89 kamu binası ve 250 okulun hasar gördüğü vurgulandı. Yaklaşık 140 bin hanenin kısmen veya tamamen yıkıldığı ifade edildi.

Malavi'de Durum

Malavi'de ise, Malavi Afet Yönetim İşleri Departmanı (DODMA) tarafından yapılan açıklamada ölüm sayısının 13'e çıktığı duyuruldu. Ayrıca, kasırga nedeniyle 30 kişinin yaralandığı ve 35 binden fazla kişinin etkilendiği bilgisini verdi.

Chido Kasırgası Hakkında

Chido Kasırgası, 14 Aralık tarihinde iklim krizi nedeniyle olumsuz etkilenen Fransız kolonisi Mayotte'yi vurmuş ve sonrasında Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de etkisini göstererek büyük yıkıma yol açmıştır. Saatte 260 kilometre hıza ulaşan kasırga, bölgedeki yaşamı derinden etkiledi.