CHP 21 Eylül 2025'te Olağanüstü Kurultay Kararı: Gül Çiftci'den Açıklama

CHP 21 Eylül 2025'te Olağanüstü Kurultay Kararı

Gül Çiftci: Delegelerin İradesiyle Karar Alındı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, parti delegelerinin imzasıyla 21 Eylül 2025 tarihinde olağanüstü kurultay düzenleneceğini duyurdu.

Çiftci, duyuruyu ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda yaptı. Açıklamada, partinin tarihine ve demokratik duruşuna vurgu yapıldı.