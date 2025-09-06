DOLAR
CHP 21 Eylül 2025'te Olağanüstü Kurultay Kararı: Gül Çiftci'den Açıklama

Gül Çiftci, delegelerin imzasıyla 21 Eylül 2025'te CHP'nin olağanüstü kurultay yapacağını açıkladı; karar, partinin direncinin göstergesi olarak nitelendi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 00:24
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 00:24
CHP 21 Eylül 2025'te Olağanüstü Kurultay Kararı

Gül Çiftci: Delegelerin İradesiyle Karar Alındı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, parti delegelerinin imzasıyla 21 Eylül 2025 tarihinde olağanüstü kurultay düzenleneceğini duyurdu.

Çiftci, duyuruyu ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda yaptı. Açıklamada, partinin tarihine ve demokratik duruşuna vurgu yapıldı.

'Partimize yönelik kuşatmaya karşın delegelerimizin imzasıyla 21 Eylül 2025 tarihinde olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, 102 yıllık köklü tarihi boyunca her türlü baskıya, engellemeye ve müdahaleye rağmen halk iradesini savunmuş; demokrasiden, hukuk devletinden ve özgürlüklerden asla taviz vermemiştir.

Bu olağanüstü kurultay, yalnızca partimizin geleceğini değil, aynı zamanda Türkiye'de çok sesliliğe, çoğulculuğa ve demokratik siyasete duyulan inancı da yeniden ortaya koyacaktır. Delegelerimizin iradesiyle alınan bu karar, iktidarın tüm müdahale girişimlerine karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin dimdik ayakta olduğunun en güçlü kanıtıdır.'

Karar, parti içi iradenin ve çok sesliliğin korunması açısından dikkat çekici bulunurken, CHP yönetimi kurultay hazırlıklarına ilişkin süreçleri paylaşmaya devam edeceğini bildirdi.

