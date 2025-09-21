CHP 22. Olağanüstü Kurultayı Başladı — Divan Başkanı Murat Emir Seçildi

CHP 22. Olağanüstü Kurultayı Başladı

Açılış ve Divan Seçimi

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla çalışmalarına başladı.

Özel, saat 10.00'da kurultayın düzenlendiği Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yaparak kurultayı resmen başlattı.

Kurultayın açılması için gerekli çoğunluğun sağlandığını belirten Özel, Divan Başkanlığı önerisi olarak CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'i delegelere sundu. Öneri kabul edildi ve Murat Emir CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nın Divan Başkanı seçildi.

Kurultaydan Detaylar

Murat Emir, konuşmasında bugün Genel Başkan Özgür Özel'in doğum günü olduğunu belirterek 'Umuyorum ki yeni yılınız sağlıklar getirir, CHP'ye de iktidar getirir.' dedi.

Kurultaya önceki genel başkanlar Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile belediye başkanları, onur üyeleri ve delegeler katıldı. Kurultay salonunda Özel'in yanındaki koltuklar Çetin ve Karayalçın için ayrıldı.

Salonda ayrıca Mustafa Kemal Atatürk ile Özgür Özel ve haklarındaki soruşturma kapsamında tutuklu bulunan belediye başkanları ve partililerin posterleri yer aldı.

CHP bugüne kadar 38'i olağan olmak üzere 59 kurultay gerçekleştirdi.

