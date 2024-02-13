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CHP 3 büyükşehir 4 il 11 ilçe başkan adayı belli oldu

CHP, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 3 büyükşehir belediye başkan adayını daha açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 16:48
CHP 3 büyükşehir 4 il 11 ilçe başkan adayı belli oldu

CHP, Parti Meclisi'ni (PM) Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında iki oturumda topladı. Toplantıda, 3'ü büyükşehir olmak üzere partinin 125 seçim bölgesindeki adayları belirlendi. Hatay Büyükşehir Belediyesi için Lütfü Savaş'ın adaylığında bir değişiklik olmadı. Partiden yapılan yazılı açıklamada, CHP'nin Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne Veli Ağbaba, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne Zekai Sana ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne Murat Molu'yu aday olarak gösterdiği duyuruldu.

CHP, Parti Meclisi'nde 3'ü büyükşehir olmak üzere 125 seçim bölgesindeki adaylarını belirledi. Edirne Belediyesi için Şükrü Ciravoğlu, Adıyaman Belediyesi için Abdurrahman Tutdere, Kars Belediyesi için Dindar Gültekin ve Iğdır Belediyesi için Volkan Kaylan aday gösterildi.

Parti, İstanbul'da Kadıköy'de Mesut Kösedağı, Ümraniye'de Aykut Erdoğdu, Çekmeköy'de Orhan Çerkez, Avcılar'da Utku Caner Çaykara, Adalar'da Ali Ercan Akpolat, Bakırköy'de Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Beykoz'da Alaattin Köseler, Sarıyer'de Mustafa Oktay Aksu, Kağıthane'de Tonguç Çoban, Esenyurt'ta Ali Gökmen, Zeytinburnu'nda Onur Soytürk'ü aday olarak açıkladı. Ankara'da ise Çankaya'da Hüseyin Can Güner, Sincan'da Veysel Alkan, Çubuk'ta Can Kaderoğlu ve Akyurt'ta Filiz Geygel aday oldu.

CHP, Parti Meclisi'nde 3'ü büyükşehir olmak üzere 125 seçim bölgesindeki adaylarını belirledi. Seyhan ilçesinde Oya Tekin, Çukurova'da Emrah Kozay, Yüreğir'de Nurettin Tanış ve Yumurtalık'ta Erdinç Altıok aday gösterildi. Altıeylül ilçesinde Hakan Şehirli, Bandırma'da Dursun Mirza, Edremit'te Mehmet Ertaş, Havran'da Levent Gökalp, İvrindi'de Ali Kundakçı, Karesi'de Serpil Akgül, Manyas'ta Ahmet Duru, Savaştepe'de Ali Koyuncu aday oldu. 

Didim ilçesinde Hatice Gençay, Germencik'te Burak Zencirci, Yusufeli ilçesinde Barış Demirci, Gemlik ilçesinde Şükrü Deviren, Mudanya'da Deniz Dalgıç, Kestel'de Akan Ayaz ve Nilüfer'de Şadi Özdemir aday olarak açıklandı. Gökçeada ilçesinde Bülent Ecevit Atalay, Babadağ ilçesinde Fuat Üstündağ, Çardak'ta Ali Altıner, Tavas'ta Kadir Tatık, Gerede ilçesinde Bekir Uzun, Havza ilçesinde Ertaş Çoban, Çorlu ilçesinde Ahmet Sarıkurt, Divriği ilçesinde Cihan Deniz Akbaş aday yapıldı.

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