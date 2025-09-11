CHP 38. İstanbul İl Kongresi davası İstanbul 45. Asliye Mahkemesi davasıyla birleştirildi

Davaname İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi davasıyla birleştirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, CHP 38. İstanbul İl Kongresi ve kongrede alınan kararların iptali talebine ilişkin davaname, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davayla birleştirildi. Karar, konuyu değerlendiren İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alındı.

Davalılar ve dava kapsamı

Davanamede CHP Genel Başkanlığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı ile şüpheli olarak yer alan isimler arasında Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, İnan Güney, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Özgür Çelik, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir ve Veli Gümüş bulunuyor.

İddialar ve soruşturma süreci

Davanamede, 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan il kongresinde adaylardan Özgür Çelik'e oy verilmesi amacıyla delegilere hukuka aykırı vaatlerde bulunulduğu iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü, bu kapsamda adı geçen şüpheliler hakkında İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı bildiriliyor.

Soruşturma kapsamında teslim edilen tutanak, ihbar dilekçesi ve bir CD incelendiğinde usulsüzlük iddialarının bulunduğu kaydedildi. Dosyaya giren ses kaydının bilirkişi tarafından incelendiği ve kayıtta Özgür Çelik'in desteklenmesi karşılığında delegelere para verileceğinin konuşulduğu bilgisine yer verildi.

Kayıttaki bazı bölümlerde oy kullanacak 2 il delegesi için 150 bin lira teklif edildiği, delegelerin bunun az olduğunu belirterek 3 kişi için 750 bin lira talep ettiklerinin görüldüğü belirtildi.

İBB iştiraklerinde istihdam iddiaları

Tanık beyanları doğrultusunda yapılan araştırmada, Ümraniye'den il delegesi Aydın Karaaslan'ın oğlunun Ekim 2023'ten itibaren KİPTAŞ'ta SGK kaydının bulunduğu tespit edildi. Ayrıca Tülay Yavuz'un kardeşlerinden birinin Ekim 2023'ten itibaren İSPER'de, diğerinin ise Kasım 2023'ten itibaren Beşiktaş Belediye Başkanlığında SGK kaydı bulunduğu belirtildi.

Davanamede, söz konusu eylemler ışığında 8 Ekim 2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi'nin ve kongrede alınan kararların iptali talep ediliyor.

Mahkemenin daha önceki kararı

Diğer yandan, CHP delegelerinden Özlem Erkan'ın başvurusu üzerine açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve İl Başkanlığına geçici yönetim kurulunun atanmasına karar vermişti.