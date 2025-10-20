CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi: Özgür Çelik Yeniden İl Başkanı

Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığına Yeniden Seçildi
Kongre Bayrampaşa'da gerçekleştirildi
CHP'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde, seçime tek aday olarak giren Özgür Çelik yeniden il başkanlığına seçildi.
Kongre, Bayrampaşa'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde yapıldı. Divan Başkanlığı görevini Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın üstlendi.
İl yönetimi ve kurultay delegeleri listesi, yaklaşık 6 saatlik görüşmenin ardından belirlendi. Ardından delegeler, hazırlanan alanda oy kullandı.
Toplam 655 delege bulunan seçimde, 565 oy kullanıldı. Tek aday olarak yarışan Özgür Çelik, geçerli oyların 536'sını alarak il başkanlığına seçildi.
