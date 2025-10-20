CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi: Özgür Çelik Yeniden İl Başkanı

CHP'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde tek aday olan Özgür Çelik, 565 oyun 536'sını alarak yeniden il başkanı seçildi.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 02:09
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 02:09
CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi: Özgür Çelik Yeniden İl Başkanı

Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığına Yeniden Seçildi

Kongre Bayrampaşa'da gerçekleştirildi

CHP'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde, seçime tek aday olarak giren Özgür Çelik yeniden il başkanlığına seçildi.

Kongre, Bayrampaşa'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde yapıldı. Divan Başkanlığı görevini Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın üstlendi.

İl yönetimi ve kurultay delegeleri listesi, yaklaşık 6 saatlik görüşmenin ardından belirlendi. Ardından delegeler, hazırlanan alanda oy kullandı.

Toplam 655 delege bulunan seçimde, 565 oy kullanıldı. Tek aday olarak yarışan Özgür Çelik, geçerli oyların 536'sını alarak il başkanlığına seçildi.

CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde, seçime tek aday olarak giren Özgür Çelik yeniden il...

CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde, seçime tek aday olarak giren Özgür Çelik yeniden il başkanlığına seçildi. Çelik, kongrede konuşma yaptı.

CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde, seçime tek aday olarak giren Özgür Çelik yeniden il...

İLGİLİ HABERLER

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece Yarımburgaz'da halı yıkama atölyesinde yangın söndürüldü
2
ABD Senatosu Onayladı: Mike Waltz ABD'nin BM Daimi Temsilcisi
3
Mozambik'te Kurban Bayramı Hazırlıkları Coşkuyla Sürüyor
4
Kızılırmak Deltası'nda Develer Görüntülendi: Ekosisteme Katkılarıyla Dikkat Çekiyor
5
Doğu ve Batı Karadeniz için Kuvvetli Yağış Uyarısı!
6
Edremit'te Evinde Silahla Vurularak Öldürülmüş Kişi Bulundu
7
CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi: Özgür Çelik Yeniden İl Başkanı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)