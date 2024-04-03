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CHP 47 yıl sonra o şehirde kazandı: Başkan Sevindi mazbatasını aldı

Yerel seçimlerde, Amasya Belediye Başkanı olarak seçilen CHPli Turgay Sevindi, bugün mazbatasını aldı. CHP, 47 yıl sonra Amasya’da sandıktan birinci parti olarak çıktı.

Yayın Tarihi: 03.04.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 15:57
CHP 47 yıl sonra o şehirde kazandı: Başkan Sevindi mazbatasını aldı

31 Mart Yerel Seçimleri sonucunda, Amasya Belediye Başkanı olan CHPli Turgay Sevindi, CHP’nin 47 yıllık özlemine son verdi. Bugün mazbatasını alan Sevindi, belediye devir teslim töreni ile MHPli eski başkan Bayram Çelik’ten görevi devraldı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Amasya’da 47 yıl sonra yerelde iktidar olduğunu dile getiren Başkan Sevindi, “Kazanan Amasya’dır, kaybeden yoktur. Bu bilinçle sizlere hizmet edeceğiz, herkesi kucaklayacağız. Hepinize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Törenin ve konuşmanın ardından Amasya Belediye Başkanı CHPli Turgay Sevindi, makamına geçerek resmen görevine başladı.

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