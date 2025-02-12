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CHP, 7539 Sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri İçin AYM'ye Başvurdu

CHP, 7539 sayılı kanun ve 175, 176, 177 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:08
CHP, 7539 Sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri İçin AYM'ye Başvurdu

CHP, Anayasa Mahkemesi'ne Başvurdu

CHP, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) hakkında düzenlemeleri içeren 7539 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un yürürlüğünün durdurulması ve 175, 176 ve 177 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

Gökhan Günaydın Açıklama Yaptı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisi adına Yüksek Mahkemeye yaptıkları başvurunun ardından bir basın açıklaması düzenledi. Günaydın, "Bugün ilk olarak 175, 176 ve 177 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin iptali için AYM'ye başvuru dilekçesini teslim ettik" dedi.

Günaydın, AYM'nin daha önce belirttiği "Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ile düzenlenemez konular bunlar" açıklamasını hatırlatarak, bu konuda kanuni düzenleme yapılmasını istemelerine rağmen mevcut düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlandığını ifade etti.

7539 Sayılı Kanunun İptali İçin Talepler

Günaydın, 7539 sayılı kanun ile DDK'ya kooperatifler, birlikler ve benzeri kuruluşlarda denetim yapma yetkisi verildiğini belirtirken, bu durumun Anayasa'ya aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca, DDK'nın denetçilerine adli soruşturma yapma yetkisi verilmesinin de pek çok açında sorunlu olduğunu ifade etti.

Günaydın, "Cumhurbaşkanı, DDK denetçisini bir belediyeye gönderip, ‘Bu belediye başkanının burada görev yapması kamu düzeni açısından yararlı değildir’ şeklinde rapor tutabilmekte ve bunun üzerine başkan görevden uzaklaştırılabilmektedir" diye belirtti.

"AYM'den, hızlı bir incelemeyle bu konuda yürütmenin durdurulması ve iptali hakkında bir irade koymasını bekliyoruz" diyen Günaydın, sürecin önemine dikkat çekti.

İmamoğlu'nun Soruşturmalarına İtiraz

Günaydın ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden soruşturmalara itiraz etmek amacıyla İmamoğlu'nun avukatının da bugün başvuruda bulunduğunu duyurdu.

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