CHP, 9. Yargı Paketi İptali İçin AYM'ye Başvurdu

CHP, 9. Yargı Paketi Üzerinden Anayasa Mahkemesi'ne Başvurdu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen 7531 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'daki bazı düzenlemelerin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Basın Açıklamasıyla Duyuruldu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Yüksek Mahkemeye yaptıkları başvurunun ardından, beraberindeki milletvekilleriyle bir basın toplantısı düzenledi. Günaydın, 7531 sayılı kanunun yasalaşması sürecinde, kanun teklifinin içeriğinde yer alan bazı düzenlemelere itiraz ettiklerini ve bu itirazların sonucunda bazı maddelerin tekliften çıkarıldığını belirtti.

Anayasa'ya Aykırı Düzenlemeler

Günaydın, itiraz ettikleri bazı düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olduğunu vurgulayarak, "Parti olarak yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle AYM'ye başvurduk," dedi. İptali talep edilen düzenlemeler arasında birkaç önemli madde öne çıkıyor:

Elektronik Ortamda Açık Artırmalar: Elektronik ortamda yapılan açık artırmalarda sürenin Adalet Bakanlığınca belirlenmesi.

Elektronik ortamda yapılan açık artırmalarda sürenin Adalet Bakanlığınca belirlenmesi. Adli Yardım Ödeneği: Adli yardım ödeneğinin 2 No'lu barolara üye sayısına orantılı olarak fazla miktarda ayrılması.

Adli yardım ödeneğinin 2 No'lu barolara üye sayısına orantılı olarak fazla miktarda ayrılması. Hukuk ve İdari Yargı Ön Sınavları: Bu sınavların kapsamının yönetmelikle belirlenmesi.

Bu sınavların kapsamının yönetmelikle belirlenmesi. Adalet Müfettişleri: Müfettişlerin yetki ve görevlerinin Adalet Bakanlığınca belirlenmesi.

Müfettişlerin yetki ve görevlerinin Adalet Bakanlığınca belirlenmesi. Baba Olarak İddia Hakkı: Baba olduğunu iddia eden kişilerin soy bağının reddi davası açabilmesinin hukuka aykırı bir şekilde şartlandırılması.

Baba olduğunu iddia eden kişilerin soy bağının reddi davası açabilmesinin hukuka aykırı bir şekilde şartlandırılması. Hakaret Suçu ve Uzlaştırma: Kamu görevlisine karşı işlenen hakaret suçlarının uzlaştırmaya tabi hale getirilmesi.

Kamu görevlisine karşı işlenen hakaret suçlarının uzlaştırmaya tabi hale getirilmesi. Devlet İhale Kanunu: Vakıf kültür varlıklarının onarım karşılığı kiralama işlemlerinin kapsam dışı bırakılması.

Vakıf kültür varlıklarının onarım karşılığı kiralama işlemlerinin kapsam dışı bırakılması. Ormanların Korunması: Adli hizmet tesislerinin ve ceza infaz kurumlarının ormanlarda yapılabilmesine dair izinlerin kesin hale dönüştürülmesi.

Bu itirazların, yasaların uygulanmasında yaratacağı hukuki sorunlar ve toplumsal etkileri dikkat çekiyor. CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru, yasaların Anayasa'ya uygunluğunu korumak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

CHP, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen 7531 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı düzenlemelerin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın (sağ 2), partisi adına Yüksek Mahkemeye yaptıkları başvurunun ardından beraberindeki milletvekilleriyle basın açıklamasında bulundu.

CHP, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen 7531 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı düzenlemelerin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın (sağ 2), partisi adına Yüksek Mahkemeye yaptıkları başvurunun ardından beraberindeki milletvekilleriyle basın açıklamasında bulundu.